Skov plaget af skidende motionister

Aarhus Kommune prøver at opdrage folk til benytte et toilet, når naturen kalder

Et af landets mest benyttede skove bliver tilsyneladende benyttet til mere end at gå ture og nyde naturen.

I hvert fald oplever man i Riis Skov et stort problem blandt nogle af de besøgende i skoven.

Alt for mange benytter nemlig turen i skoven til at forrette sin nødtørft. Det fortæller Andy Thomas, der er afdelingsleder for Grønne Områder i Aarhus Kommune, til TV2 Østjylland.

Han fortæller, at det tilsyneladende især er motionister, der benytter et udendørs træningscenter kaldet 'Fitness i det fri', der står for den knap så lækre trend, da mange af efterladenskaberne er at finde nær fitnesspladsen.

Sætter skilte op

Da der allerede er tre toiletter i området, har kommunen ikke planer om at sætte flere op, og de forsøger sig i stedet med skilte, der viser, at det ikke er tilladt (for mennesker) at skide i skovbunden. Et tiltag kommunen dog ikke selv har de store forhåbninger om vil virke.

De håber i stedet, at folk vil bruge de tilgængelige toiletter ved Den Permanente, Marienlundsvej og Nordre Kirkegård i stedet.

Meget tyder nemlig på, at flere planlægger efter at bruge naturen frem for toilettet, idet der er set eksempler på personer, der har taget toiletpapir med hjemmefra.

- Jeg har det også sådan, at hvis man er ude at motionere og tager toiletpapir med i tilfælde af at 'man skal', kan man også tage en plasticpose med for at samle ens eventuelle efterladenskaber op efter sig. Lidt på samme måde som der er blevet kutyme for at samle op efter ens hund, siger Andy Thomas til TV2 Østjylland.

