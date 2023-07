Skov truet af dovne haveejere

Brabrand Skov i Aarhus er blevet en affaldsplads for lokale haveejere

Det flyder med afskårne grene, visne haveplanter og affald fra hækkeklipning i Brabrand Skov.

Selvom det måske virker naturligt at læsse sin trillebør med haveaffald af i skoven, så er det ulovligt og en decideret trussel mod biodiversiteten.

Det fortæller formand for Østjysk Biologisk Forening, Jørgen Terp Laursen, til TV 2 Østjylland.

- Jeg har ikke oplevet noget lignende andre steder. Slet, slet ikke. Mængden af haveaffald, der bliver dumpet her i skoven, er meget omfattende. Det er et alvorligt problem, siger han.

Forsvinder ikke

Jørgen Terp Laursen er i gang med at kortlægge Brabrand Skovs flora og fauna, og det er i den proces, at han støder ind i de massive mængder haveaffald.

Problemet er, at haveaffaldet ikke forsvinder. Det betyder, at alger, svampe og andet, som lever på haveaffaldet, kan spire i skoven.

Og der hører det ikke til, fortæller Jørgen Terp Laursen, der kan berette om flere eksempler på plantevækst i skoven, der minder om det, man kan købe i et plantecenter.

Det er med til at 'kvæle den naturlige skovflora', mener formanden.

Dovenskab

Ifølge Jørgen Terp Laursen skyldes det dovenskab, at haveejere ikke kører på genbrugspladsen med deres haveaffald i stedet for at smide det i skovbunden.

Til TV 2 Østjylland fortæller han, at han er 'fortørnet' over adfærden, og at det er noget 'svineri'.

Han fortæller ligeledes, at han har tænkt sig at registrere udviklingen af haveaffald i skoven, så de lokale haveejere forhåbentlig dropper deres dumpning af træer og grene i skovbunden.