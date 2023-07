Skovbrand nærmer sig: Dansk ferieparadis evakueret

Befinder du dig i områder berørt at det ekstreme vejr? Så hører vi gerne fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Skovbrande hærger i disse dage flere steder i Grækenland, og netop nu bliver folk i ferieparadiset Kiotari på Rhodos evakueret.

Det skriver norske VG.

På billeder og videoer fra området kan man se en tyk røgsøjle tæt på stranden, og ifølge CNN er brandvæsenet meget bekymret over situationen, fordi det blæser kraftigt i området.

VG har snakket med en gæst på et hotel i området, som siger, at branden formodes at være ti kilometer fra hotellet.

- Dem i receptionen siger, at vi ikke skal gå i panik. Alle er placeret på stranden og ved poolen. Men med farten, det brænder, går ti kilometer stærkt, siger han.

Rejseselskabet Tui holdt ifølge det norske medie krisemøde om situationen lørdag 13.30.

- Vi har allerede evakueret det ene hotel, og arbejder på at finde et nyt hotel til de pågældende gæster, siger kommunikationschef Laura Aaltonen til VG.