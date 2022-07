Skovbrande hærger i Spanien

Over det meste af Europa opleves der i denne uge ekstremt høje temperaturer. I flere lande, herunder Spanien, har man oplevet skovbrande hærge

De høje temperaturer kan mærkes over det meste af Europa, og helt nede sydpå har det store konsekvenser i flere naturområder.

I Spanien er flere tusinde evakueret, og store mængder skov er brændt væk i skovbrande.

Det skriver blandt andre BBC.

I den sydlige del af landet i Mijas bjergene, ikke langt fra det populære turistområde Malaga, har man evakueret mere end 3200 personer. For nogle var det heldigvis muligt at vende tilbage, efter de for en sikkerheds skyld blev evakureret.

Andre steder i Spanien er der også udbrudt brande, blandt andet i provinserne Castilla y León, Galicien og Extremadura.

Hele Europa

På tværs af Middelhavet, fra Marokko i vest til Kreta i øst, er tusindvis af brandmænd samt brandslukningsflly blevet indsat.

Siden sidste uge har områderne været præget af det ekstremt varme vejr, som øger risikoen for brande mange steder.

I Frankrig forventer man temperaturer på op til 41 grader i den kommende periode. I Portugal har man allerede målt 47 grader. På samme tid står Storbritannien overfor det, der ser ud til at kunne blive landets varmest dag nogensinde med 41 grader.

