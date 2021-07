Skovbrande raser tæt på tyrkisk ferieparadis

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Mens tusindvis af brandmænd lige nu kæmper en brav kamp for at slukke flammerne i det sydlige Tyrkiet, er myndighederne i gang med at undersøge, om skovbrandene, som især raser nær feriebyen Antalya, er påsat.

Det bekræfter den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Lige nu er der ifølge Reuters omkring 60 brande i gang, og en af dem er brudt ud blot 75 kilometer fra Antalya, som er et yndet feriemål for danskere. I løbet af det seneste døgn har branden nærmet sig regionen og de turistfyldte strande med hastige skridt.

En skovbrand nær byen Manavgat, som ligger øst for turistbyen Antalya. Foto: Kaan Soyturk/Ritzau Scanpix

25-årig død i flammerne

Indtil videre har skovbrandene kostet fire mennesker livet og såret flere end 180. Senest mistede en 25-årig mand livet i Marmaris, mens han forsøgte at ringe efter hjælp.

Også en 82-årig mand har mistet livet. Det skete i Kepezbeleni-kvarteret i Akseki, hvor 80 procent af husene er brændt ned.

Ilden raser flere steder i det sydlige Tyrkiet og nærmer sig med hastige skridt populære turistområder. Foto: Ilyas Akengin/Ritzau Scanpix

Hoteller evakueret

Brandene dækker et stort område og påvirker turismen flere steder. Ifølge Tyrkiets skov- og landbrugsminister, Bekir Pakdemirli, er nye brande brudt ud cirka 300 kilometer vest for Antalya, og et hotel nær turistbyen Bodrum er blevet evakueret.

Det samme er et hotel i Marmaris, og flere steder har folk måtte forlade deres hjem. Omkring 20 mindre byer eller bydele i det sydlige Tyrkiet er blevet evakueret, skriver AP.

En brandbil klarede ikke mødet med flammerne nær Manavgat i Tyrkiet. Foto: Kaan Soyturk/Ritzau Scanpix

Også Italien brænder

Også i Italien kæmper brandvæsenet mod flammerne fra skovbrande over hele landet. De fleste af brandene er ifølge myndighederne opstået som følge af skødesløs eller ondsindet opførsel, skriver nyhedsbureauet dpa ifølge Ritzau.

Det italienske brandvæsen oplyser, at det kæmper mod 240 skovbrande i blandt andet Calabrien i den sydlige del af landet, i Lazio, hvor hovedstaden Rom ligger, og på øerne Sicilien og Sardinien.

Er du berørt af skovbrandene i Tyrkiet eller Italien, så skriv til os via kontaktformularen øverst i artiklen