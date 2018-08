'Skovmanden' Niels kan ikke tåle træer: Nu har han sat skovhuset til salg

Niels og hans kone Maibritt har boet midt ude i en skov i 11 år. Men nu er Niels blevet allergisk over for træer, så ægteparret er nødt til at sælge deres elskede skovbolig

Forestil dig pludselig at blive allergisk over for noget af det, du holder allermest af.

Tanken er ikke rar, men det er netop, hvad 58-årige Niels Dalhoff har oplevet.

Han og konen, Maibritt Riisberg, har de seneste 11 år boet i et smukt hus på en landejendom midt ude i en nordsjællandsk skov. Ægteparret har i al den tid elsket deres hus, mest af alt fordi boligen er omringet af naturen.

Efter 11 år må ægteparret finde noget andet at bo i, hvor pollenallergien får 'færre ben at gå på'. Foto: Privat

Men nu er der pludselig blevet sat en stopper for parrets idylliske boligsituation.

Kom ud af det blå

Niels har nemlig fået konstateret, at han ikke kan tåle træer.

Han lider af pollenallergi, hvilket er et stort problem i skovhuset, som er placeret lige ved siden af en hel birkeallé. Det fortæller ægteparret i et interview med DBA Guide.

Ejendommen her - med anneks og skoven som nabo - er nu blevet sat til for 4.495.000 kroner. Foto: Privat

- Pollenallergien kom ud af det blå. Niels, der ellers er en stærk, fysisk mand, fik pludselig blodnæse og røde øjne, fortæller 54-årige Maibritt Riisberg.

Blandt andet derfor har parret nu valgt at sætte skovboligen til salg for lige under 4,5 millioner kroner.

Foto: Privat

Maibritt Riisberg betegner ellers Niels Dalhoff som en rigtig ’skovmand’, fordi han er så glad for naturen, som han er. De to håber nu, at boligen i Aggerbo Hegn bliver solgt til andre, der går lige så meget op i at være tæt på naturen, som de selv gør.

Niels og Maibritts skovidyl stoppede pludselig brat. Foto: Privat

- Her er ingen naboer, der larmer. Det eneste, vi hører til, er uglen, der tuder om natten. Det har vi sat stor pris på, siger Maibritt Riisberg til DBA Guide.

Mens de venter på, at skovboligen bliver solgt, kigger parret nu efter en alternativ skovbolig, hvor pollenallergien med deres egne ord får ’færre ben at gå på'.

