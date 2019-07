Skrabede sig til milliongevinst i Vejle: - Vi tog i vaskehallen

Der var for en 30-årig vejleneser ikke grund til de store armbevægelser, da et skrabelod viste sig at indeholde den nette sum af 1.5 millioner danske kroner.

Manden, der gerne vil være anonym, fortæller til Danske Spil, at det såmænd ikke blev mere festligt end en tur i den lokale bilvask med sin kammerat.

-Det lyder måske ikke så festligt, men vi tog hen i vaskehallen, vaskede vores biler og fik en enkelt øl. Det er noget vi gør nogle gange, når vi skal slappe af og hygge os. Der er fred og ro, og det var nok i virkeligheden først der, det gik op for mig, at jeg havde vundet, lyder det.

Manden havde fået den store gevinst, da han sad i sin pause og skrabede på den lokale Cirkel K på Fredericiavej.

- Jeg havde drikketid, som vi håndværkere kalder det, fortæller han.

- Og så gav jeg mig til at skrabe. Først var der et ord, så to og derefter begyndte det hele ligesom at blive forvirrende. Jeg var simpelthen nødt til at skrive alle de ord op for at være sikker, og det betyder også, at jeg den dag i dag kan huske alle de ord, der stod på min Bogstavjagt. Jeg kunne ikke tro det, det er jo altid gamle mennesker, der vinder, fortsætter vinderen med et grin.

Han tjekkede derefter og fik fortalt, at beløbet var over 9.999 kroner, og han derfor måtte en tur ind på hjemmesiden for at tjekke det rigtige beløb ud.

Hjemme ved mor og far gik det så op for manden, at han havde fået den store gevinst.

Men selvom den første dag forløb roligt, var det ikke tilfældet med de følgende.

Meget urolig efter gevinst

Manden fortalte, at der faktisk var mange urolige tider efter gevinsten.

- Jeg sov helt utrolig dårligt de første par nætter. Den første nat sov jeg næsten ikke. Jeg lå og tænkte på alle de gældsposter, jeg havde. Gennemgik dem en efter en og til sidst stod jeg op og lavede en liste. Den fik jeg faktisk ros for af min bankdame, da jeg kom i banken.

Han brugte gevinsten på at afbetale sine lån, en ny bil og de sidste skal investeres i et hus.

- Jeg sætter pengene i mursten. Det ved man, hvad er, og det tror jeg, er det rigtige at gøre, hvis jeg gerne vil sikre min fremtid mere. Det er lidt vildt at tænke på, at for få uger siden havde jeg gæld og en gammel bil, mens det nu er lige omvendt. Ingen gæld og ny bil. Det er virkelig rart.