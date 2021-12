Skrabet julekalender: Hver femte vinder findes ikke

Se konfrontationen med Danske Spil i boksen nederst i artiklen

Danske Spils populære julekalender er langt mere skrabet, end hvad den statslige spiludbyder giver indtryk af.

For hver femte vinder af hovedpræmierne findes ikke, og det vækker kritik fra Forbrugerrådet Tænk.

Hovedpræmien er på én million kroner, og ifølge Danske Spil er der hvert år fem gevinster af det eftertragtede beløb.

Kritiserer manglende transparens

Men virkeligheden er, at henover de seneste fem år, er der gennemsnitligt kun udbetalt fire gevinster á en million kroner, bekræfter Danske Spil.

Det samme gælder præmien på 50.000 kroner, hvor der hvert år er 45 gevinster. Her er der hen over de seneste fem år gennemsnitligt kun fundet 36 vindere, lyder det fra Danske Spil. Samlet svarer det til, at kun 80 procent af hovedpræmierne bliver udbetalt.

Og den manglende udbetaling af gevinster, vækker kritik fra fra Kim Fogtmann, jurist, Forbrugerrådet Tænk.

- Der tegner sig et billede af, at de producerer langt flere kalendere, end de får solgt. Og det er klart, at det påvirker antallet af gevinster, hvis kun 80 procent af de producerede kalendere bliver solgt, siger han.

- Man står lidt tilbage med spørgsmålet om, hvad den reelle tilbagebetaling egentlig er, og det undrer mig, at Danske Spil ikke vil fremlægge data.

På julekalenderens bagside fremgår det således, at der produceres 2,52 millioner skrabekalendere, og at hvis alle kalenderne bliver solgt, er tilbagebetalingsprocenten 52,45 procent.

Men Danske Spil vil ikke oplyse til Ekstra Bladet, hvor mange kalendere der reelt bliver solgt, eller hvad den reelle tilbagebetalingsprocent er.

Opfordrer til åbenhed

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det skærpende, at kalenderen dels er så populær, dels sælges under et statsmonopol.

- Når vi taler om så populært et produkt, der er blevet en del af danskernes juletradition, taler det for, at man godt kan løfte sløret for, hvad der ligger til grund for udbetalingen af gevinsterne. Ud fra antallet af udbetalte gevinster, er det tydeligt, at der mangler transparens.

- Det følger af markedsføringsloven, at forbrugeren skal have de informationer, der er behov for, når der skal træffes en informeret økonomisk beslutning - altså når man skal købe skrabekalenderen - og at informationerne ikke må præsenteres på en uklar eller uforståelig måde.

- Her er det uklart, hvordan de er nået frem til vinderchancerne, og om chancen er baseret på gennemsnittet af solgte skrabelodder eller de producerede skrabelodder. Allerede der kan man sige, at det er en information, som forbrugeren har brug for.

Han undrer sig over, at Danske Spil ikke vil lægge dokumentation for de reelle vinderchancer frem.

- Hvilke data bygger det på? Jeg kan forstå, at det kan I ikke få adgang til. Det kunne være ganske interessant og brugbar information for forbrugerne, i forhold til hvor mange kalendere, der egentlig bliver solgt. Og da det er et monopolområde, svækker det ikke deres konkurrenceevne, hvis de oplyser, hvordan chancerne er udregnet.

