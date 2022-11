Skræk-tal: Millioner står til at miste 127.000 kroner over fem år

Levestandarden for britiske familier står til at blive historisk forringet over de kommende år

Britiske arbejderfamilier er hårdt pressede på pengepungen for tiden.

Inflationen satte i oktober igen trist rekord og toppede med 11,1 procent. De stigende priser på især dagligvarer og energi betyder ekstraudgifter for tusindvis af kroner hver måned.

Fremtiden ser ligeledes dyster ud for briterne, lyder det nu fra finansminister Jeremy Hunt.

Flere borgere i Ishøj Kommune mærker den høje inflation, og det betyder, at der må ændres lidt i planerne for efterårsferien

Farvel til lønforhøjelser

Torsdag bebudede den konservative finansminister i parlamentet en række skattestigninger og besparelser i den offentlige sektor.

Men også den private husholdning vil blive hårdt ramt de næste fem år. I sin efterårsredegørelse skriver Hunt således ifølge The Guardian, at:

'Storbritanniens arbejdsstyrke enkeltvis vil gå glip af en lønforhøjelse på 15.000 pund - godt 127.000 kroner i perioden.'

Samtidig vil hver ottende familie - cirka 3,3 millioner husstande - skulle betale 17.000 kroner mere for energi om året fra næste år.

Det betyder ifølge myndigheden The Office for Budget Responsibility et historisk fald i levestandarden for britiske familier.

Inflationen buldrer videre

Priserne fortsætter samtidig opad i Storbritannien i oktober. Det viser tal, som Office of National Statistics offentliggjorte onsdag.

Her lød det, at den årlige inflation i oktober var på 11,1 procent. Det er 1 procentpoint højere end i september og 0,4 procentpoint højere end det forventede niveau på 10,7 procent.

Det er det højeste niveau, der er registreret i 40 år, og det er hovedsageligt de høje energipriser, der er med til at drive inflationen opad.

Tallet er også dårligt nyt for dansk økonomi, vurderede Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, onsdag.

Storbritannien er nemlig Danmarks fjerdestørste eksportmarked.

'Alene sidste år udgjorde den danske eksport til Storbritannien cirka 90 milliarder kroner, svarende til cirka seks procent af den samlede danske vareeksport. Det betyder, at i omegnen af 65.000 danske jobs er afhængige af eksporten til Storbritannien,' skrev han således i en kommentar.

Britiske pubber ønsker med regeringens hjælp at få sikret rimelige priser for en pint i julen trods skyhøj inflation. Foto: May James/Reuters

Billige øl

Men de høje priser skal ikke få lov til at ødelægge den gode julestemning på den anden side af den britiske kanal. Britiske pubber ønsker således med regeringens hjælp at få sikret rimelige priser for en såkaldt pint i julen, selvom inflation presser priserne op og svækker forbrugernes købekraft.

Den britiske øl og pub-sammenslutning, BBPA, opfordrer i et brev fredag den britiske finansminister, Jeremy Hunt, til igen at indefryse afgifter på øl i regeringens nationale budget, som fremlægges i den kommende uge.

- Vi har behov for en indefrysning af afgifterne på øl en gang mere, så vi får en del af prispresset på pubberne og bryggerierne ophævet, siger BBPA's topchef, Emma McClarkin, i en erklæring.