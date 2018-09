Skrækferie i Tyrkiet: - Hotellet ligner noget fra en gyserfilm

Thomas og Sandra troede, at de havde bestilt en rejse til et fint fire-stjernet hotel i Alanya, men endte på noget taget ud af en gyserfilm. Den danske rejseformidler Skovrejser mener, familien burde have tjekket anmeldelserne

Det var tæt på midnat, da kæresteparret Thomas Jensen og Sandra Jørgensen og deres fire sammenbragte børn ankom til hotellet lidt uden for Alanya i Tyrkiet.

De troede, at de ville ankomme til det fine fire-stjernede Hotel Orientel Hill, de havde set billeder af hjemmefra på rejseformidleren Skovrejsers hjemmeside.

Men allerede ved ankomsten var noget helt galt. Hotellet var ramponeret og så slet ikke ud som på billederne.

Lobbyisten gad ifølge familien dårligt nok tage imod dem og talte gebrokkent engelsk. Han ville ikke give dem deres pas tilbage, da de havde afleveret dem. Da famillien blev ført op på værelset, var det et skrækkeligt syn, der ramte dem.

- Det lignede noget fra en gyserfilm, siger Thomas Jensen til Ekstra Bladet.

Sådan bestilte de rejsen

Thomas Jensen og Sandra Jørgensen er begge to kede af den måde Skovrejser har behandlet deres klage på.

- Der var pletter på gulvet, døde dyr i skabet, i badeværelset lå et rusten hårspænde og inde i brusenichen var der svampelignende mug. Børnene kiggede på os og spurgte, om vi virkelig skulle bo der, siger Thomas Jensen.

Det var sent, så de besluttede sig for at sove der i ifølge familien beskidte lagner.

Det var svært at sove i sengen, der faldt sammen hver nat.

I gangen havde de glemt at male efter spartlingen. Privatfoto

I receptionen var der konstant beskidt og ramponeret.

Tæt ved swimmingpoolen var der smadrede fliser.

Efter en mareridtsnat vågnede de op til en dårlig nyhed.

Den tyrkise kontakt til rejseselskabet fortalte dem, at det var et 'lortehotel', men at det var umuligt at finde noget andet nu, da den mest travle tyrkiske ferieuge netop var startet. Familien klagede til Skovrejser, de havde købt ferien hos, men der var ingen hjælp at hente.

- Vi har haft vores livs værste ferie, det sted burde blive kørt over af en bulldozer, siger Thomas Jensen.

All inclusive

Familien besluttede sig for at blive på gyserhotellet, men i tre dage opholdt de sig om dagen på et andet hotel, hvor de kunne spise. Maden på Hotel Orient Hill var nemlig så ringe, at børnene ikke kunne spise noget. Ferien var all inclusive til 18.000 kroner for hele herligheden.

- Om dagen spillede de højt technomusik, og der var kun tyrkere og russere på hotellet, siger Thomas Jensen.

Men det var slet ikke det værste. Onsdag aften, mens familien lå og sov, stod der pludselig en mand med en knivtang i deres entré. Nede i receptionen spurgte de ikke om deres værelsesnummer, da de fortalte om episoden.

Tilbudt kompensation

Thomas Jensen og Sandra Jørgensen bestilte rejsen på Skovrejser.dk, der er en hjemmeside, der formidler rejser fra tyske rejsebureauer. Under deres ophold i Tyrkiet, var der ikke meget hjælp at hente fra Skovrejser. De lod forstå, at det var familiens eget ansvar at finde et andet hotel.

Thomas Jensen aftalte med en lokal tyrkisk hotelejer, at de kunne komme over til deres hotel og opholde sig i tre dage.

- På Skovrejser.dk står der, at de anbefaler, at man tjekke anmeldelser af hotellet. Flere folk har skrevet, at det absolut ikke er et sted, man skal tage hen. Hvorfor har I ikke tjekket det?

- Vi havde set billederne fra hotellet, og der stod, at det var fire-stjernet, og så tænkte vi, at det var det, man betaler et rejseselskab for at tjekke, siger Thomas Jensen.

Efter at Ekstra Bladet er gået ind i sagen, har Skovrejser tilbudt familien en kompensation på 10.000 kr.

- Synes I, det er nok?

- Grunden, til at vi gik til Ekstra Bladet, var faktisk som skræk og advarsel for andre familier. Jeg synes, Skovrejser må stå til ansvar for, at vi bliver sendt til et hotel, der overhovedet ikke er beboelsesværdigt, siger Thomas Jensen.

Sandra Jørgensen har fortalt Ekstra Bladet, at de tager imod kompensationen for at kunne give deres børn en god ferieoplevelse, når rejselysten vender tilbage.

Skovrejser: Tjek selv anmeldelserne

Ekstra Bladet har fået en mail fra Henrik Skov, der er partner i Skovrejser, som har formidlet ferien til familien. Han mener, at det er familiens eget ansvar at tjekke det hotel, de skal afsted til.

'Går du ind på vores rejseportal, vil du tydeligt kunne se en smiley-ordning på hotellerne. Vi har samarbejdet med en af verdens største hotelanmeldelsessider, Holiday Check, hvor brugere rater hotellerne. Sandra og Jesper booker et hotel, hvortil brugerne har ratet det til 1,1 ud af 6. Stikprøven er på 682 personer. Blot 2% af anmeldelserne var positive. Ud fra det hotel, de har booket, har der været en stor rød smiley, der vender mundvigen nedad', skriver Henrik Skov i mailen til Ekstra Bladet.

- Har I ikke et ansvar, når jeres kunder bliver snydt af jeres samarbejdspartnere?

'Vi har næsten 150.000 hoteller på vores side. Vi skal sikre, at vores side giver så meget og korrekt information som muligt. Under vigtig information på vores forside kan de læse om betingelser, når de booker ved os, og hvad vi anbefaler, de tager højde for.'

Det er det tyske rejsebureau For You Travel, der har arrangeret rejsen. Ifølge deres kunderådgiver er det ikke længere muligt at rejse til Hotel Orient Hill. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra For You Travel.