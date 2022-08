Skrækgraf: Købekraften styrtdykker

Tårnhøj inflation.

Det er den altoverskyggende overskrift for tiden. I hele verden kæmper man med stigende priser, mens økonomien er på vej i recession.

Økonomien er dog ikke det eneste, der er på retur. Realløningerne - eller den såkaldte købekraft - styrtdykker nemlig også i Europa, viser seneste tal.

Kan ikke følge med

Priserne i eurozonen var i juni 8,6 procent højere end for et år siden. I andet kvartal er lønkronerne for alvor begyndt at række til mindre i takt med, at priserne er banket op, lyder en analyse fra MacroBond.

'Denne smertefulde modvind for lønmodtagere afspejles i afgrundsdyb forbrugertillid over hele Europa. Med denne lønudhuling in mente er det kun et spørgsmål om tid, før forbruget får store tæsk og styrter eurozonen ind i en økonomisk nedtur'.

Værst ser det ud i Spanien, hvor reallønnen er faldet med næsten ti procent. Det er en del mere end den samlede eurozone, som oplever en tilbagegang på 6,5 procent.

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej De skyhøje prisstigninger kan snart få en ende.

Ingen forbrugertillid

Det dalende forbrug kommer i en tid med inflation, høje renter og energipriser, der er tidoblet.

I juli var det med til at sende forbrugertilliden i kulkælderen. Den blev opgjort til -25,6, som er det laveste registrerede nogensinde ifølge Danmarks Statistik.

I august var der en lille forbedring. Her var tallet på -25,1.

Desuden ventes Den Europæiske Centralbank (ECB) at hæve renten med yderligere 0,75 procentpoint i næste uge, hvilket vil være et historisk stort rentehop.

Vi bliver således fattigere og kan købe mindre, når priserne stiger mere end vores løn. Derfor er det tid til at tænke nyt, mener Ekstra Bladets penge-ekspert Carsten Holdum.

Her giver han råd til, hvordan du tackler inflationen bedst.