Skrækrapport: Domino-effekt af klimaforandringer kan forvandle jorden til drivhus

Målene om at holde temperaturstigningen under to grader er måske ikke nok til at undgå, at det hele løber løbsk, lyder det nu fra forskere

Afsmeltning af polerne, indlandsisen og følgende metervis af vandstandsstigninger kan blive virkelighed lang tid før, end vi troede.

En ny rapport viser nemlig, at en lang række enkeltstående hændelser kan sætte gang i et klima-amokløb, der langt hurtigere end tidligere antaget kan få kontrollen med klimaet til at glide os af hænde, skriver en række forskere i en ny rapport.

Ikke godt nok

Selv målet i Paris-aftalen om at holde temperaturstigningen på mellem halvanden og to grader kan være for lidt for sent, før dominobrikkerne begynder at vælte, og jorden blot vil blive varmere og varmere. Det kan betyde vandstandsstigninger på 10-60 meter over nogle århundreder, skriver forskerne.

Ved en stigning på 'bare' 30 meter vil store dele af Danmark ligge under havoverfladen.

- Vi ved faktisk ikke, om det er muligt at begrænse temperaturstigningen til to grader som aftalt på Paris-topmødet. Vores studie tyder på, at vi på det tidspunkt allerede vil have skubbet til den første dominobrik og sat gang i en ustoppelig proces mod et meget varmere klima, siger Katherine Richardson, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet og medforfatter til rapporten, til Ritzau.

Skal kunne lagres

Derfor skal der nu for alvor trædes på klima-speederen, hvis vi skal undgå, at den første dominobrik i rækken vælter, mener Katherine Richardson.

- Der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund. Klimaforandringerne har vist, at vi som mennesker er i stand til at påvirke jordens systemer. Derfor bør vi også kunne påvirke dem i positiv retning. Det kræver dog ikke kun, at vi stopper CO2-udledningen, men også, at vi aktivt øger jordens oplagring af CO2.

De farligste klimaforandringer, der vil bidrage med de højeste temperaturstigninger, er afsmeltning af iskappen på Østantarktis, permafrosten og Arktis' vinter-iskappe. Smelter disse, vil det ifølge forskerne medføre mindst fem grader varmere gennemsnitstemperatur.