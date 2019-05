Skrækvideo: Edderkop laver spind i mands øre

Den unavngivne kinesiske mand opsøgte øre- næse- og halslægen Zhang Pan i den østkinesiske millionby Yangzhou for at komme den ubehagelige plage til livs, skriver The Sun.

Irritationen i øret skyldtes en lille edderkop, der havde fundet sig til rette i en sådan grad, at den havde lavet et spind dybt inde i mandens øregang.

- Jeg opdagede den ikke med det blotte øje.

- Men med et endoskop opdagede jeg den lille edderkop inde i hans øre, fortæller Zhang Pan.

Lægen prøvede at fange den ubudne gæst med en pincet, men edderkoppen viste sig at være alt for hurtig, og der måtte derfor tages alternative midler i brug.

Zhang Pan dryppede derfor saltvandsopløsning ind i mandens øre, og det brød edderkoppen sig ikke om. I videoen ovenfor ses det hvordan opløsningen hurtigt får den lille spindler til at opgive sit ellers varme og trygge skjulested.

Ifølge den kinesiske læge undgik manden, der er i 20'erne, at få sakder i øregangen, fordi han var hurtig til at opsøge hjælp. Lægens råd er derfor, at man altid går til lægen, hvis man har et insekt eller en edderkop i øret.