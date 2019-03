Skrækvideo: Vinterbader fanget under isen

Det kunne være endt grueligt galt for den norske bokser Alexander Hagen, da han i starten af ugen hakkede hul på isen og tog sig en frysende kold dukkert.

Alexander lavede to huller i isen og ville for første gang prøve at svømme fra det ene hul til det andet, men han havde ikke taget højde for den lave sigtbarhed.

Bokseren havde både både lommelygte og svømmebriller med, men under isen var de ikke til megen hjælp.

Alexander kom nemlig til at svømme for meget til venstre, og for derfor vild under isen.

- Jeg så slet og ret ikke åbningen i isen. Kameraet viser mere end det jeg så. Jeg havde små dykkerbriller på, og øjnene fryser gevaldigt under isen, fortæller Alexander Hagen til VG.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Alexander Hagens GoPro-optagelser ser man, hvordan han febrilsk leder efter hullet i isen. Sigtbarheden i optagelserne er bedre, end den var i situationen, fortæller bokseren. Screengrab fra video

Heldigvis havde han taget flere venner med, som stod klar til at hjælpe. Da de indså, at noget var galt, fik de ham hurtigt guidet tilbage til åbningen i isen, og Alexander Hagen slap derfor med skrækken. Oplevelsen har dog fået ham til at advare andre mod at prøve det samme.

- Jeg anbefaler ikke nogen at gøre det her, hvis ikke der er godt forberedt og har trænet til netop dette. Jeg isbader meget, men det var første gang, jeg svømmede under vandet fra en åbning i isen til en anden, lyder det.

Oplevelsen har dog ikke skræmt bokseren fra at kaste sig ud i isdykning en anden gang. Det skal bare planlægges og sikres bedre, skriver han på Facebook.