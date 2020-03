Skræmmende billeder: Turisterne holder sig langt væk

I Shanghai er den berømte promenade The Bund fuldstændig tom for mennesker. Almindeligvis valfarter folk fra hele verden til den kendte storby blandt andet for at se Shanghais skyline, som om aftenen lyses op af en masse forskellige farver lys.

I byen har der været 342 tilfælde af smitte, hvor 315 er meldt raske, og tre er afgået ved døden, ifølge Johns Hopkins Insitute.