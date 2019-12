Skræmmende brev: Prisstigning på 99,8 procent

En måned før årsskiftet fik Jannie Lindholm et brev om, at hun fremover skal betale det dobbelte i husforsikring

62-årige Jannie Lindholm fik tirsdag en ærgerlig besked om, at hendes husforsikring fra årsskiftet stiger med 99,8 procent fra 3907 kroner til 7809 kroner årligt.

I brevet forklarer forsikringsselskabet Codan, at prisfordoblingen skyldes at prisen for visse hustyper ikke alle steder er fulgt med risikoen for skader.

Jannie Lindholm er med på, at priserne ind i mellem skal reguleres, men der må være en grænse for galskaben.

- Det er okay, at alting stiger, men ligefrem en fordobling. Det er en dårlig måde at behandle sine kunder på, siger Jannie Lindholm til Ekstra Bladet.

Hun bor i et mindre byhus på 69 kvadratmeter i Svendborg i et hus, der går under betegnelsen 'bevaringværdigt'. Det er ifølge Lindholm den primære årsag til den store prisstigning, som hun mener er ude af proportioner.

Jannie Lindholm ved sit lille byhus på Overgade 9 i Svendborg. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Brevet kom ind af døren mindre end en måned inden årsskiftet.

- Der står den 20. november på brevet, men jeg har først modtaget det tirsdag.

- Jeg bliver taget som gidsel, jeg kan jo ikke nå at se mig om efter en ny forsikring på denne korte tid, de går jo på ferie om to uger. Jeg synes godt nok, det er frækt, siger Jannie Lindholm.

Jannie Lindholm har delt sine frustrationer på Facebook. Foto: Privat.

På Facebook har hun mødt andre, som er ude for en lignende situation.

Hun arbejder til daglig med ressource-svage borgere, og hun er bange for, at nogen kan komme i klemme.

- Jeg er dybt træt af den ulighed, som der hele tiden sker. Det går sikkert ud over nogen, som ikke magter at tage kampen op. Dem vil jeg til enhver tid kæmpe for, siger Jannie Lindholm.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Codan: Det ser voldsomt ud

Hos forsikringsselskabet Codan står man ved den store prisstigning. Gamle, bevaringsværdige huse, som Jannie Lindholms, er bare dyre i drift.

- Vi har 200 kunder, som har meget gamle huse, dem har vi gennemgået og valgt at hæve deres husforsikring med mellem 50 og 100 procent. Der er simpelthen større risiko for skader, siger kommunikationschef i Codan, Anders Frederiksen.

Er det ideelt for jer, at give en 100 procents prisstigning med en måneds varsel?

- Jeg kan sagtens se, at det ser voldsomt ud, men der findes ikke nogen perfekt måde lave en 100 procents prisstigning på.

- Det er helt efter reglerne, at give en måneds varsel. Det er sådan alle andre forsikringsselskaber også gør, men jeg kan godt forstå, at det er voldsomt at skulle finde 4000 ekstra på en måned, siger Anders Frederiksen.

Jannie Lindholm er efter Ekstra Bladets indblanding blevet tilbudt at fordele sin årlige udgift over flere måneder, så hun ikke er nødsaget til at lægge de ekstra 4000 kroner allerede 1. januar.

Hun har dog endnu ikke besluttet sig, hvorvidt hun skal have sig et nyt forsikringsselskab.