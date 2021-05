Skræmmende coronarapport: Afslører nyt om syge forskere

Tre forskere fra et institut for virologi i Wuhan var nødt til at søge behandling på hospitalet, måneder før coronavirus officielt blev fundet i byen, lyder det i rapport

Spredte coronavirusssen sig fra et laboratorium på Wuhan Institute of Virology?

Det spørgsmål har cirkuleret åbent, siden virussen første gang blev konstateret i den kinesiske storby Wuhan.

Med USA og nu forhenværende præsident Donald Trump i spidsen har flere lande lagt intensivt pres på de kinesiske myndigheder for at få adgang til det omdiskuterede institut for virologi i netop Wuhan.

I vinters fik et internationalt forskerhold ledet af WHO så adgang til instituttet. Herefter lød konklusionen fra sundhedsorganisationen, at det formentlig ikke skyldes et læk fra laboratoriet, at verden nu står i en dødelig pandemi. Men en ny rapport om syge forskere, sætter spørgsmålstegn ved den konklusion.

USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo har før rejst spørgsmål ved virussens oprindelse ...

Syge forskere

Mandag kan Wall Street Journal nemlig afsløre opsigtsvækkende detaljer fra en rapport fra den amerikanske efterretningstjeneste.

Her lyder det blandt andet, at tre forskere fra Wuhan Institute of Virology allerede i november 2019 var så syge, at de søgte behandling på hospitalet - én måned før Kina officielt registrerede den første coronasmittede i Wuhan og verden.

Ifølge rapporten havde de tre forskere:

'Symptomer, der er i overensstemmelse med både covid-19 og almindelig sæsonbetinget sygdom.'

Ifølge efterretningskilderne er der tale om 'meget troværdige oplysninger'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kinesiske myndigheder på vagt foran Wuhan Institute of Virology, mens WHO's forskerhold besøgte stedet i vinteren 2021. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Den politiske ledelse i hovedstaden Beijing har gang på gang afvist, at coronavirus stammer fra instituttet i Wuhan. Kinas udenrigsminister Wang Yi afviser ligeledes overfor Wall Street Journal de seneste oplysninger:

- USA fortsætter med at puste til historien om et læk fra laboratoriet, siger han.

Biden-administrationen vil ikke kommentere indholdet i efterretningsrapporten, men en talskvinde fra Det Nationale Forsvarsråd siger til det amerikanske medie:

- Vi har fortsat alvorlige spørgsmål om de tidlige dage af covid-19-pandemien, herunder hvordan den opstod inde i Kina.

Det er også kommet frem, at WHO's forskerhold ikke kunne få adgang til at alle oplysninger på Wuhan Institute of Virology.

I alt har 14 lande - herunder Danmark - rejst skarp kritik af Kina, som de mener, har tilbageholdt vigtige informationer i forbindelse med besøget i Wuhan.