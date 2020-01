Skræmmende lighed: Mors billede går amok på nettet

En amerikansk mor har taget nettet med storm, efter hun har startet en Instagram-profil til sin datter, der er model.

Det skyldes, at moderen har en slående lighed med hertuginde Meghan Markle.

Det mener fans fra hele verden i hvert fald, efter de har set billeder af den 39-årige mor til to fra Missouri.

Kontoen på Instagram, der har 158.000 følgere, skulle bruges til at vise datteren Greyson frem, men det er altså moderen Akeisha, der er løbet med al opmærksomheden.

Det fortæller hun til femail, der er en del af Daily mail.

Ifølge Akeisha Land bliver hun ofte stoppet af fremmede på gaden, som fortæller hende, at hun ligner Meghan Markle, der er gift med den britiske prins Harry.

Også familie og venner siger ofte, at hun har en slående lighed med den kønne hertuginde.

- Jeg får ofte fortalt, at jeg ligner hende. Ikke kun online. Når jeg er i kirke, teateret eller ude og handle. Helt fremmede mennesker kommer op og siger 'har nogen fortalt dig, at du ligner', og jeg griner altid, før de når at sige det færdigt, fordi jeg ved, hvad de vil sige, fordi jeg hører det så tit. Specielt for nyligt har jeg fået mange kommentarer, fordi mit hår er glat for tiden, fortæller hun til mediet.

Ifølge Akeisha joker hun ofte med det, og siger til de fremmede mennesker, at de hellere må ringe til kongehuset, så hun kan bruges som dobbeltgænger for Meghan Markle.

Og man kan roligt tro på, at den smukke mor til to får fortalt, at hun ligner hertuginden.

På alle hendes billeder på Instagram er der kommentarer fra folk om hendes udseende.

'Du er så smuk. Du ligner Meghan Markle', skriver en.

'Jeg troede først, at det var Meghan Markle! Men så huskede jeg, at jeg jo ikke følger hende', skriver en anden.

'Det er jo det helt samme smil. Du ligner virkelig hertuginden', skriver en tredje.

Kan du se ligheden mellem Akeisha og Meghan Markle?