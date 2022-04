Skræmmende melding: - Jeg beklager dybt

Koncerndirektør i Region Midtjylland kan ikke afvise, at patienter kunne have undgået amputeringer

En skandale kan være under opsejling i Region Midtjylland.

En ekstern analyse i regionen viser, at behandlinger for at forebygge amputation på hospitaler i Viborg og Aarhus generelt udføres sent i et karkirurgisk behandlingsforløb, hvorfor risikoen for efterfølgende amputation derfor øges, fremgår det af en pressemeddelelse fra regionen.

Derfor kan koncerndirektøren i Region Midtjylland, Ole Thomsen, heller ikke afvise, at nogle patienter kunne have undgået amputation.

- Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller fået udsat tiden til amputation.

- Derfor orienterer vi nu karkirurgiske patienter, der har fået amputeret benet ved hofte, lår, knæ eller underben inden for de seneste år, om deres erstatnings- og klageadgang, siger Ole Thomsen i pressemeddelelsen.

'Beklager dybt'

Analysen viser, at karkirurgiske patienter, der lider af åreforkalkning eller udposninger på blodkarrene, ikke får behandling hurtigt nok.

Derfor skal behandlingen ses efter i sømmene og have et løft, fortæller regionsrådsformand Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

- Jeg beklager dybt den situation, vi står i. Analysen viser helt tydeligt, at karkirurgien skal have et løft.

- Den dagsorden er jeg klar til at tage op med regionsrådet. Med analysen har vi et godt fundament for, hvordan regionsrådet kan løfte karkirurgien fremover, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Patienter skal behandles hurtigere

Analysen konkluderer dog, at de operationer, der udføres på udposninger og bristninger, 'generelt er i orden'.

Det helt store problem er imidlertid, at behandlingen går for langsomt.

- Vi kan ikke behandle patienterne hurtigt nok, det er jeg utroligt ked af. Vi skylder patienterne at behandle flere hurtigere og styrke samarbejdet mellem hospitalerne.

- Det arbejde er sat i gang sammen med hospitalsledelserne og karkirurgerne. På længere sigt er det afgørende at styrke den faglige udvikling for at kunne rekruttere flere medarbejdere til karkirurgien, siger koncerndirektør Ole Thomsen.