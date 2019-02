Skræmmende oplevelse: Fandt stor død hvidhaj i øde og forladt dyrepark

Liget af en stor hvidhaj er blevet fundet flydende i en stor tank med formaldehyd i en uhyggelig forladt dyrepark i Victoria i Australien.

De faldefærdige bygninger i den efterladte dyrepark ved byen Bass i det østlige Victoria er fyldt med skrald, ødelagte møbler, afskallet tapet og smadrede vinduer.

Men inde i et meget mørkt skur i dyreparken fandt nogle unge mennesker, heriblandt Luke McPherson, den døde fem meter lange hvidhaj, der flød rundt i en grønlig væske bestående af blandt andet formaldehyd, et kemisk stof, der blandt andet benyttes til at bevare døde kroppe.

Luke McPherson filmede den uhyggelige haj og det faldefærdige mystiske sted. Han lagde efterfølgende en 30 minutter lang video ud på YouTube, der indtil videre er blevet set af mere end 9,5 millioner mennesker.

Det skriver flere australske medier heriblandt News.com.au, og The Epoch Times samt mediet Vice

Det viser sig, at den mystiske haj allerede blev fundet død i nettet hos nogle tun-fiskere helt tilbage i 1989 og senere fragtet til tanken i dyreparken, der dengang hed 'Wildlife Wonderland'.

Dyreparken blev ifølge medierne lukket i 2012 af miljømyndighederne i Australien på grund af diverse overtrædelser i forbindelse med at holde vilde dyr, samt en manglende tilladelse til at udstille australske dyr til offentligheden.

Ejeren forlod sin dyrepark og overlod samtlige dyr til dyreværnsforeningen RSPCA og miljømyndighederne. Men der blev aldrig fundet et nyt sted til den døde haj.

Inde i den forladte dyrepark blev de unge mennesker mødt af mørke uhyggelige rum. Foto: Lukie MC/YouTube

Da Luke Mcpherson første gang gik ind i dyreparken, blev han mødt af en ulidelig stank af dyrelort. Og sammen med sine venner fik han et chok, da han fik øje på den mystiske døde haj, der flød rundt i grøn væske.

'Hold da helt kæft. Kan I se den?', siger en af dem.

Og en anden svarer: 'Det er virkelig uhyggeligt'.

Luke McPherson og hans venner fandt tøj i store bunker, et tv-apparat, familie-fotos og diverse faldefærdige møbler. I køleskabet var der oven i købet mad. De unge mennesker så det som et tegn på, at den forladte dyrepark ind i mellem var bosted for hjemløse.

Her ses en afdeling af den ødelagte og forladte dyrepark. Foto: Lukie MC/YouTube

På et bord var der efterladt en stor stak familiebilleder. Foto: Lukie MC/YouTube

Udendørs ligner den forladte dyrepark også noget, som katten har leget med. (Foto: Lukie MC/YouTube)