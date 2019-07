Skræmmende oplysninger om Notre Dame-katastrofen: Vagten gik forkert

Flere kritiske fejl begået af en nyansat vagt betød, at branden fik tid til at sprede sig i den ikoniske kirke

15. april holdt millioner af mennesker verden rundt vejret, mens de fulgte branden i en af verdens mest berømte katedraler, Notre Dame.

Ud på aftenen kunne flammer og sort røg ses fra kirkens ikoniske spir i hele Paris, og frygten for kirkens totale ødelæggelse voksede hos hovedstadens beboere.

Klokken 18.18 lød brandalarmen første gang, men nye oplysninger, som New York Times kan afsløre, viser, at der gik lang tid, før brandvæsenet endelig blev tilkaldt.

Gik forkert

En sikkerhedsvagt, som blot havde været ansat i Notre Dame i tre dage, sendte omgående en kirkevagt afsted for at tjekke, om der var brand i kirken.

Men kirkevagten gik forkert og tjekkede kun et loft i en bygning ved siden af hovedbygningen, hvor der ikke var tegn på brand. Derefter vendte han tilbage til sikkerhedsvagten, som valgte at ringe til sin chef for at spørge ham til råds, men uden held.

Da chefen først en halv time senere ringede tilbage, lød beskeden, at kirkevagten var gået forkert. En ny tur op til - denne gang - det rigtige loftrum viste, at branden var voldsomt i udbrud.

Herefter blev brandvæsenet så tilkaldt, mens dyrebare minutter var gået tabt. Da de nåede frem, var Notre Dames tag allerede opslugt af flammer.

- Jeg følte mig ubrugelig og latterligt lille. Jeg følte mig magtesløs, siger brandmand Myriam Chudzinski til det amerikanske medie om tidspunktet, hvor han ankom til den brændende kirke.

Der var efterfølgende sket kolossale skader på kirkens indre og ydre, da branden endelig blev slukket. Foto: Stephane de Sakutin/Ritzau Scanpix

New York Times har gennemgået en række interviews med centrale personer, som var på stedet ved branden, og en række dokumenter. Det samlede billede viser, at der bliver peget fingre i alle retninger.

En ting er dog sikkert ifølge Glenn Corbett, som er professor i brand-videnskab ved John Jay College i New York.

- Det hele falder tilbage på et klodset menneskeligt ansvar, konstaterer han over for mediet.

Foruden menneskelige fejl viser New York Times' gennemgang også, at kirken, som stod færdig helt tilbage i år 1345, ikke havde et velfungerende brandalarmssystem.

Det er endnu uvist, hvad der forårsagede branden i den ikoniske katedral, men efterforskningen peger på, at et cigaretskod kan være årsagen.

