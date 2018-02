Skræmmende oplysninger om skole-massemorder: Pralede på Youtube inden skoleskyderi

Onsdag blev en High School i Florida udsat for et af USA's værste skoleskyderier nogenside.

Her dræbte Nikolas Cruz 17 af sine medstuderende, efter han havde lokket de godt 3000 elever på Marjory Stoneman Douglas High School ud af klasseværelserne ved at tænde for brandalarmen. Nu er der dukket nye og foruroligende oplysninger op om den 19-årige gerningsmand.

Ifølge Jordan Jereb, der er leder af af nationalistgruppen Republic of Florida (ROF red.), skulle netop Nikolas Cruz have trænet med hans gruppe mindst en gang.

Den oplysning har Jordan Jereb videregivet til den jødiske organisation Anti-Defamation League torsdag. Nikolas Cruz skulle efter sigende have deltaget i en træningsøvelse i delstatens hovedstad, Tallahassee, men ROF-lederen afviser samtidig, at man skulle have opfordret Cruz til skyderiet.

Her er den mail som youtuberen Ben Bennight sendte til FBI 24. september i 2017. Her kan man læse, at en person med samme brugernavn, som drabsmanden har skrevet, at han ville begå et skoleskyderi. Foto: Screendump BuzzFeed

FBI tippet af youtuber

Myndighederne i Florida er lige nu i gang med at kortlægge den 19-årige Cruz' liv. Indtil videre ved man, at han tidligere var blevet bortvist fra skolen, fordi han havde været truende over for andre elever. De lokale myndigheder har derudover også fortalt Miami Harald, at man gennemsøger de hjemmesider, som den unge drabsmand har benyttet.

I den forbindelse viser det sig, at FBI allerede i september 2017 blev advaret om en bruger med navnet Nikolas Cruz af en youtuber. Under en af hans videoer havde den mulige gerningsmand nemlig røbet, hvilke grusomme planer, han gik med:

'Jeg bliver en professionel 'skoleskyder' en dag', har personen skrevet under en video, som den 36-årige Ben Bennight havde lagt på Youtube.

Da han så opslaget skyndte han sig at tippe FBI med det samme, fortæller han til det amerikanske medie BuzzFeed:

- Folk kommer ofte med sjove kommentarer på min Youtube-kanal, og det tænker jeg stort set aldrig over, men da denne kommentar blev postet, vidste jeg, at det ikke kunne ignoreres.

På et efterfølgende pressemøde kunne den FBI-agent, der i timerne efter skyderiet havde fundet frem til Ben Bennight, fortælle, at man ikke havde været i stand til at få valide informationer ud af kommentaren:

- Der var ikke andre informationer med, som kunne indikere et tidspunkt, et sted eller et navn på den rigtige identitet af manden, der skrev kommentaren. FBI foretog data-undersøgelser, men vi var ikke i stand til at identificere den pågældende person, siger Robert Lasky.

Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland ligger omkring 70 kilometer nord for Miami. Foto: AP

Overlevende forlanger handling

Gennem torsdagen er reaktionerne strømmet ind fra hele verden. Politikerne i Washington har igen taget hul på debatten om våbenloven i USA, mens de sammen med præsident Donald Trump har bedt en bøn for de dræbte. Men det er ikke bønner, som USA har brug for, mener en af de overlevende elever fra massakren:

- Som dem, der laver vores love, burde de ikke komme med bønner og ord, for de betyder ingenting. Vi har brug for handlekraft, fordi det er det eneste, som kan ændre på, hvad der er sket, siger 16-årige Lyliah Skinner til CNN.

For hende er er der ingen tvivl om, at våbenlovgivningen skal kigges eftertrykkeligt i sømmene, efter det 18. skoleskyderi i USA i det nye år:

- Jeg vil spørge dem, hvordan det kan være, at vi børn ikke må købe alkohol, men vi må gerne købe våben allerede, når vi er 18 år gamle.

Nikolas Cruz blev torsdag fremstillet for en dommer og sigtet for 17 tilfælde af drab. Han er nu varetægtsfængslet uden mulighed for løsladelse mod kaution.

