Skræmmende tendens: Knap hver femte unge svarer ja

En ny undersøgelse viser, 18 procent af unge angiver, at de enten har oplevet eller mistænker at have oplevet at blive drugged

Har du oplevet, at nogen kom stoffer i din drink? Kontakt journalisten her.

Når man går i byen, kan man ikke altid føle sig tryg ved at tage en tår af sin drink.

Knap hver femte unge angiver således, at de enten har prøvet at blive drugged eller har mistanke om at være blevet det.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon for TV 2.

Drugging er en skræmmende tendens, hvor nogen kommer stoffer i ens drink, uden at man ved det.

Den nye undersøgelse viser, at tendensen skaber bekymring hos de unge. 28 procent svarer, at de er helt enige eller overvejende enige i, at de er bekymrede for at blive drugged, når de går ud.

En stigende tendens?

Noget tyder da også på, at tendensen kan være stigende.

Tal fra Giftlinjen viser således en eksplosiv vækst i antallet af henvendelser om drugging. I 2015 havde de 95 opkald om drugging, og i 2022 var det steget til hele 535 opkald, skriver TV 2.

Annonce:

Alene fra 2021 til 2022 steget antallet fra 314 til de 535, hvilket er en stigning på 41 procent på et år.

Også Dorte Fris Palmqvist, overlæge ved Bispebjerg Hospital og ansvarlig for rusmidler ved Giftlinjen, har en formodning om, at drugging er et stigende problem. Men hun understreger, at hun ikke kan vide det med sikkerhed.

Uanset hvad kan det have alvorlige - og endda dødelige - konsekvenser for dem, det går ud over.

- Det kan resultere i, at man bliver så bevidsthedspåvirket, at ens vejrtrækning fejler, og så bliver det potentielt livsfarligt, siger Dorte Fris Palmqvist.

Hun understreger, at man altid bør melde det til politiet, hvis man har mistanke om, at man er blevet drugged.