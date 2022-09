Skræmmende trend hos børn: - Det er usmageligt

Bruger eller sælger du denne type e-cigaretter, eller har du på anden vis kendskab til det? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalisterne her.

Du kender sikkert e-cigaretter som store klodser, der næsten lyder som et damplokomotiv, når man suger i dem.

Men det er fortid.

En ny slags elegante e-cigaretter har fundet vej til det danske gadebillede, og de går blandt andet under navnene Elf Bar og Puff Bar.

E-cigaretter, der kendetegnes ved deres enorme sortiment af forskellige smagsvarianter som for eksempel 'cotton candy ice,'strawberry ice cream,' og 'blueberry.'

Men i Danmark er det ulovligt at sælge e-cigaretter med den slags smagsvarianter.

Det smager også nøjagtig som slik, når man suger den søde damp ned i lungerne, og det får alarmklokkerne til at ringe hos Charlotta Holm Pisinger, der er klinisk professor hos Institut for Folkesundhed.

Hun fortæller, at denne type e-cigaretter i høj grad appellerer til børn og unge, der aldrig har rørt en cigaret før.

- De er små, nemme at gemme, farvestrålende og jo egentlig bare lækre, fortæller hun, når hun skal forklare, hvad der er så tiltrækkende ved dem.

Fundet hos børn på syv-ni år

Charlotta Holm Pisinger stiftede første gang bekendtskab med denne slags e-cigaretter i Danmark for et halvt år siden, og det er stadig uklart, hvad omfanget er, men i udlandet er det et velkendt fænomen - også hos helt små børn.

- Jeg har lige fået en mail fra en af mine kollegaer i Skotland, der også arbejder med folkesundhed, om at de har fundet Elf Bars hos børn helt ned til syv-ni års alderen.

Ifølge klinisk professor hos Institut for Folkesundhed Charlotta Holm Pisinger er Elf Bars meget udbredt i Storbritannien, mens Puff Bars er mere udbredt i USA. Foto: Jan Sommer

Men det er ikke kun eksperter som Pisinger, der er bekendt med problemet. Til Ekstra Bladet fortæller Københavns Politi, at de også kender til tendensen.

- Vi er opmærksomme på problematikken med ulovlige e-cigaretter som Puff Bars og Elf Bars. Vi opfordrer forældre til at tale med deres børn om, at de bør holde sig fra de her produkter. Vi følger udviklingen, og vi har ligesom på andre områder et tæt samarbejde med SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi, red.).

Charlotta Holm Pisinger sammenligner Elf Bars og Puff Bars med e-cigaretterne 'Juul', der tog USA med storm og gjorde mange børn og unge afhængige af nikotin.

- De (Juul, red.) var jo fantastiske til at markedsføre over for unge og gøre det hypet. Det blev jo et verbum at 'Juule'. Nu er firmaet jo blevet påført en masse restriktioner, og så har Puff Bars overtaget deres marked.

- Man havde jo aldrig set en stigning i noget andet rusmiddel på så kort tid. Og det er fordi, de var så dygtige til markedsføring, siger hun.

Alvorlige konsekvenser

Ifølge Charlotta Holm Pisinger er der ingen tvivl om, at e-cigaretter generelt er skadelige for kroppen. Men i modsætning til cigaretter, har man ikke nær så meget viden om de langsigtede konsekvenser, da det stadig er et nyt fænoment.

- Den overordnede konklusion på faren ved e-cigaretter er, at vi ved, de er helbredsskadelige, men vi ved stadig ikke hvor helbredsskadelige, de er.

- Det ser ud til at være ret sikkert, at det kan give blodpropper i hjernen og hjertet. I forhold til lungerne giver de også større risiko for at udvikle sygdomme som astma og kol, end dem, der ikke bruger e-cigaretter, fortæller hun.

Og selvom det er vanddamp og ikke røg, man suger ned i lungerne, er der også stadig fundet en forbindelse mellem e-cigaretter og en øget risiko for kræft.

Men de forskellige e-cigaretter adskiller sig også fra hinanden, og ifølge Pisinger er det netop e-cigaretter med smagstoffer som Elf Bars og Puff Bars, der er farligere for helbredet end e-cigaretter uden smagsstoffer.

- Når man propper chokolade-, vanilje- eller jordbærsmag ned i noget, så er det jo stoffer beregnet til at blive spist, og producenterne af de her smagsstoffer har protesteret kraftigt imod, at man putter dem i e-cigaretter.

- Man har ikke viden om, hvor sikkert det er, når det bliver inhaleret. Ligesom at man kan spise en stærk chili, så er det noget helt andet, hvis man inhalerer chili. Det river lungerne midt over.

- Når man så også opvarmer smagsstofferne til 200-300 grader, så opstår der nye kemiske forbindelser, der kan være giftige eller kræftfremkaldende, fortæller Charlotta Holm Pisinger.

Elf Bars fås i minimum tyve unikke smagsvarianter og farver. Foto: Jan Sommer

Markedsført til børn

Da Elf Bars og Puff Bars er ulovlige at sælge i Danmark, må folk ty til private, der blandt andet sælger dem gennem sociale medier.

Hos Kræftens Bekæmpelse er man også opmærksomme på den bekymrende tendens. Det fortæller Niels Them, der er projektchef for tobaksforebyggelse.

- Det spreder sig blandt meget unge mennesker, og i høj grad børn omkring 13-års alderen. Produkterne er tydeligvis markedsført til børn, siger han og fortsætter.

- Det er usmageligt, at man laver et produkt, der i så høj grad appellerer sig til børn. Børn risikerer at lære at ryge og blive afhængige af nikotin. Og hvis man først har lært at ryge e-cigaretter og blive afhængig af nikotin, kan man jo godt frygte, at de rykker videre til at ryge cigaretter.

