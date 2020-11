Skræmmende udvikling: Her flytter fanger ligene

Indsatte i det lokale fængsel hjælper sundhedspersonale med at flytte corona-lig i den amerikanske by El Paso

I den amerikanske by El Paso i staten Texas stiger dødstallet disse dage markant.

Lørdag registrerede sundhedsmyndigheder i den texanske storby yderligere 15 corona-dødsfald.

Stigningen af antallet af døde har fået byens myndigheder til at opføre ti mobile lighuse, fordi sygehusene er hårdt pressede.

Derfor har man rekrutteret indsatte fra det lokale fængsel i El Paso til at hjælpe med at flytte ligene fra hospitalerne til de mobile lighuse.

Mangler hænder

Der er ifølge lokalmediet KFOX14 tale om indsatte, som afsoner mindre alvorlige domme. El Pasos distrikts dommer Ricardo Samaniego bekræfter over for mediet, at man har brug for indsatte til at hjælpe med at flytte og transportere ligene af døde coronapatienter.

- At vi er nødt til at bruge indsatte, viser hvor pressede vi er på ledige hænder, siger Samaniego.

De indsatte får 12,50 kroner i timen for deres arbejde, som de udfører i beskyttelsesdragter.

Her ses indsatte hjælpe sundhedspersonale med at flytte lig uden for hospitalet i El Paso. Foto: Ivan Pierre Aguirre/Ritzau Scanpix

I USA er 246.108 personer døde som følge af virussen siden pandemiens begyndelse. I absolutte tal er USA det land i verden, der har flest smittede og døde.

Dødstallet i USA svarer til omkring 75 døde pr. 100.000 indbyggere. Der bor omkring 330 millioner mennesker i USA. Til sammenligning har Danmark 13,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Siden begyndelsen af november har USA oplevet en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde.

Men det hører med til historien, at USA i dag tester langt flere for smitte end i foråret, hvor virussen også rasede.

Til gengæld kan antallet af hospitalsindlæggelser give en god indikation af, hvordan pandemien udvikler sig, fordi tallet ikke bliver påvirket af antallet af test.

I El Paso bruger man trailere til at opbevare døde coronapatienter. Foto: Justin Hamel/Ritzau Scanpix

Ifølge sporingsredskabet Covid Tracking Project er 69.864 mennesker på tværs af USA søndag indlagt med coronavirus. Det er næsten dobbelt så mange som for en måned siden.

Mange hospitaler i USA har advaret om, at de for tiden løber tør for ressourcer og sengepladser.

Den store smittestigning har tvunget lokale og statslige embedsmænd fra kyst til kyst til at tage drastiske skridt for at begrænse smittespredningen.