Skræmmende video: Udsultet løve fjernet fra cirkus

En udhungret og mishandlet løve, der næsten ikke kan bevæge sig i sit bur, og som har tydelige markeringer af ribben gennem pelsen og et dybt sår på en næsten pelsløs hale. Sådan fandt dyrerettighedsforkæmpere cirkusløven Jon i den vestfranske by Vironvay.

- Dette dyr har lidt enormt, lyder det fra Muriel Arnal fra dyreværns-gruppen One Voice til Reuters.

- Løvens kløer er trukket ud og den tænder er slebet helt ned. Det er værre end løverne fra zoologiske haver i krigszoner, fortsætter hun.

Løven Jon vejede omkring halvdelen af sin normalvægt, da den blev fjernet fra fransk cirkus. Foto: Ritzau.

Fanget i bur

Muriel Arnal forklarer, at løven, som hedder Jon, aldrig forlod det lille metalbur, da den ikke blev brugt i cirkusforestillinger, men alene skulle benyttes til reproduktion.

Løven Jon er nu fjernet fra cirkus. Og når han har fået behandlet sine skader, venter der en plads i et reservat i Sydafrika.

Der var i alt fem løver i det franske cirkus, der kun havde tilladelse til fire løver - og de øvrige fire løver forbliver i cirkuset.

Ifølge cirkus- og løveejeren har det ikke været muligt at skaffe nok mad til Jon på grund af coronaudbruddet.

Vilde dyr i cirkus

Det er mere end 50 år siden, at det blev forbudt at holde rovdyr i cirkus.

Kun tre store, vilde pattedyr - elefanter, søløver og zebraer - har kunnet indgå i cirkusers dyrehold. I 2018 blev det helt forbudt med vilde dyr i maneger og cirkusvogne.

I Frankrig er det dog - som et af de eneste lande i Europa - stadig lovligt at have vilde dyr i cirkus.