Skrald i Københavns parker: - Folk er idioter

Mandag eftermiddag var Ekstra Bladet i Nørrebroparken og Kongens Have i København for at tale med de mennesker, der dagligt bruger byens parker

Ifølge Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg ser man en stigende mængde skrald i gadebilledet og i parkerne, og selvom der ikke var meget skrald at se i de to parker, så er det ikke altid, det ser sådan ud.

- Jeg synes generelt, der er meget svinet hernede. Der roder meget. Der ligger ofte ølkapsler og sølvpapir, så jeg synes mange er dårlige til at rydde op hernede, siger 21-årige Elisbeth Salling, der sidder i Nørrebroparken og deler en flaske vin med en veninde.

Hun kommer ofte i parken, hvor hun slapper af eller lufter hunden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Elisabeth Salling (tv.) bruger ofte Nørrebrobroparken til at opholde sig i eller lufte hund. Foto: Henning Hjorth

Selvom der ikke mandag var efterladt større affaldsgenstande i parken, så synes Elisbeth, at folk kan blive meget bedre til at rydde op efter sig selv - hvilket hun overfor Ekstra Bladet satte en tyk streg under, at hun altid selv gør.

I Nørrebroparken er der sat mange skraldespande og sågar også store skraldecontainere op og Elisabeth Sallings bud på, hvordan man får folk til at rydde bedre op efter sig selv kunne være at flytte nogle af skraldespandene.

- Jeg ved godt, der er mange skraldespande her, men man kunne måske godt stille dem midt ude på plænen, siger hun.

- Folk er idioter

Længere nede i Nørrebroparken sidder de tre venner Mark Søgaard, Christian Bendixen, Emil Schimmell, der er henholdsvis 27, 26 og 27 år gamle.

Specielt Mark Søgaard er ikke imponeret over, hvordan nogle mennesker efterlader parkerne.

- Oftest er det bare folk, der er idioter. De er bedøvende ligeglade med, hvad de efterlader. Der er jo masser af skraldespande her, men alligevel ligger der skodder og kapsler, og jeg ved ikke hvad, siger han, da de bliver spurgt, om der kunne gøres mere for at få folk til at smide deres skrald i skraldespandene.

- Det er ikke fordi, der ligger skraldesække rundt omkring. Det er mere de små ting, synes jeg, siger Mark Søgaard.

De sidder alle tre og spiser mad på bænken, og da Ekstra Bladets journalist spørger, om de også husker at rydde op efter sig selv, er Emil Schimmell hurtig til at hive en kugle sølvpapir op af lommen.

- Det er lige røget i lommen, indtil jeg finder en skraldespand, griner han.

- Jeg synes, det er almindelig pli at rydde op efter sig selv, tilføjer Christian Bendixen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emil Schimmell (tv.), Mark Søgaard (midten) og Christian Bendixen (th.) mener absolut, at folk kan blive bedre til at rydde op efter sig selv. Foto: Henning Hjorth

Lærer andre at smide deres affald ud

Ekstra Bladet møder også den kommunale skraldemand José Benjamin, der er i gang med at tømme Nørrebroparkens skraldespande.

Samtidig med at han tømmer Københavns skraldespande, forsøger han også at lære de mennesker, der bruger parkerne at smide deres affald ud.

- Ved Israels Plads har jeg lært dem at rydde op. Jeg har sagt, at de skal huske deres ting (affald red.), siger han.

- Jeg bliver nødt til at opdrage folk i København lidt. Det er så nemt. Det tager to sekunder at smide ud. Byen begynder at lugte, hvis der ligger skrald rundt omkring.

- Vi er nødt til at hjælpe vores by. Ren Kærlighed til København (står der på de offentlige skraldespande i København red.), som der står, ikke. Vi bor her jo, siger han og banker på toppen af en af Nørrebroparkens skraldespande.

Artiklen fortsætter under billedet...

José Benjamin fortæller, at der er mest skrald i weekenderne, hvor folk fester. Foto: Henning Hjorth

Ikke mere skæld ud end nødvendigt

64-årige Jeanet van Dyk synes ikke, at det er slemt, at det er slemt i parkerne, når det kommer til skrald.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende i Kongens Have i København.

- Der ligger noget ind i mellem, men jeg synes egentlig ikke, det er så slemt i parkerne. Nogle er gode til at pakke sammen efter sig selv, og andre er ikke. De skal heller ikke de unge skal have mere skæld ud, end de behøver, siger hun med et smil på læben.

Hun fortæller, at hun selv husker at rydde op og kan også finde på at samle noget op og smide det ud, hvis hun finder det på græsset.

Hvis der skal gøres noget for at få folk til at smide deres skrald i skraldespanden, så skulle det være via nudging, hvor man bliver ledt hen til en skraldespand, siger Jeanet van Dyk. Foto: Henning Hjorth

Se også billeder fra kommunens renholdningsteam, der ofte finder københavnernes køkkenaffald i de beholdere, der står på gaden:

Klamt i København: Sker hver dag