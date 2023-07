Skralde-gakgak: 200 skraldespande om ugen

I Nordfyns Kommune er det ikke bare madrester, pap og restaffald, der ender på genbrugs- og renovationspladsen.

Det gør skraldespandene nemlig også.

I forbindelse med udrulningen af en ny affaldsordning, fik kommunens borgere for snart et år siden nye affaldsbeholdere - men de går i stykker helt utroligt hurtigt.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Således er kommunen gået fra i april at modtage cirka 100 ødelagte affaldsspande om måneden til nu at modtage op mod 200 ødelagte spande om ugen.

Undersøger sagen

Til det fynske medie oplyser Nordfyns Kommune, at omtrent 2000 af de i alt 28.000 nyindkøbte skraldespande er gået i stykker. Og nu vil kommunen til bunds i sagen og finde ud af, hvorfor beholderne ikke kan klare mosten.

Derfor har de nu iværksat en undersøgelse af de ødelagte skraldespande, der er lavet af genbrugsplast.

Annonce:

Rambøll, der har været ansvarlig for udbuddet af skraldespande og renovationskøretøjer, og Dansk Teknologisk Institut står sammen med kommunen bag undersøgelsen.

Kræver en fuldtidsmedarbejder

Til Fyens Stiftstidende fortæller chef for Natur og Miljø hos Nordfyns Kommune Peter Simmelsgaard, at kommunen simpelthen har set sig nødsaget til at ansætte en vikar på fuld tid på baggrund af problemerne.

- Vi har en vikar inde for at løse den opgave, og som alene kører og skifter spande. Vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe borgerne med at få skiftet deres spande, men det siger lidt om omfanget af problemet, siger han til mediet.

Han tilføjer, at det ikke skal være borgerne, der ender med regningen for de mange defekte beholdere. Derimod forventer han at kunne sende regningen videre, når der foreligger en rapport og dermed årsag til problemet.