Onsdag morgen blokerede Renovationsgruppen København H. C. Andersens Boulevard

Opdateret klokken 08.33: Blokaden er nu ophævet.

Renovationsgruppen København holdt onsdag morgen klokken 8.00 en skraldeaktion på H. C. Andersens Boulevard.

Midt i morgenmyldretiden blokerede de den store vej over for Tivoli. Her var alle københavnske skraldebiler stoppet i ind- og udadgående spor.

Aktionen blev afholdt for at gøre opmærksom på skraldemændenes arbejdsvilkår.