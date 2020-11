Skraldemænd nedlægger arbejdet i flere kommuner

Siden fredag morgen har skraldemænd fra REMONDIS nedlagt arbejdet i flere københavnske kommuner.

Det skyldes, at ledelsen i firmaet ikke har accepteret den tillidsmand, som medarbejderne har udpeget.

Og onsdag har arbejdsnedlæggelsen bredt sig til også at omfatte flere kommuner på Sjælland og en enkelt i Nordjylland.

- Medarbejderne skulle vælge to tillidsrepræsentanter, og her har firmaet accepteret den ene, men den anden ville de ikke acceptere, siger fællestillidsrepræsentant Bjørn Lütjens.

Ifølge overenskomsten har REMONDIS lov til at gøre indsigelse mod valget, men det er ikke normal kutyme, og det er det, medarbejderne er uenige i.

Mødes hver dag

Bjørn Lütjens fortæller, at han har kendskab til baggrunden for, at ledelsen ikke ønskede den valgte tillidsrepræsentant, men han ønsker ikke at udtale sig om det.

Her er de ramt af arbejdsnedlæggelsen Brøndby kommune

Gladsaxe kommune – genanvendelige fraktioner, storskrald og haveaffald

Rudersdal haveaffald

Lyngby kommune

Egedal kommune

Gentofte kommune

Københavns haveaffald

Kubekørsel for Vestforbrænding (erhverv)

Næstved kommune

Slagelse kommune

Ringsted kommune

Sorø kommune

Jammerbugt kommune

Næstved erhverv Kilde: Remondis Vis mere Luk

Siden fredag har medarbejderne holdt møde hver morgen. Indtil videre er de på hvert måde kommet frem til, at de vil fortsætte arbejdsnedlæggelsen.

- Firmaet vil stadig ikke anerkende den valgte som tillidsrepræsentant, og medarbejderne vil stadig ikke give sig. Så det er lidt låst fast lige nu,

Han fortæller, at man kun kortvarigt har talt med ledelsen onsdag, og at det ikke har medført nogen udvikling i sagen.

- Medarbejderne mødes igen i morgen tidlig og så må vi tage den derfra, siger Bjørn Lütjens.

Han fortæller, at han hver dag opfordrer medarbejderne til at genoptage arbejdet, som han har pligt til, da der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

I retten torsdag

REMONDIS bekræfter arbejdsnedlæggelsen over for Ekstra Bladet og oplyser, at man ikke ønsker at udtale sig mere uddybende om sagen.

Kommunikationschef Pernille Andersen oplyser, at sagen er bragt for Arbejdsretten, hvor sagen vil blive taget op torsdag.

På virksomhedens hjemmeside beklager man de gener, det måtte medføre, at der ikke bliver hentet skrald. De lover, at det vil blive indsamlet 'hurtigst muligt'.