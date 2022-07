Skraldemand med opråb til danskerne: - Man tænker 'hold da kæft'

De fleste nyder de høje temperaturer, men for skraldemændene er varmen ikke nogen fornøjelse, når skraldespandene får en klam, sødlig lugt

Sommerferien byder på nogle af de højeste temperaturer, der nogensinde er målt i Danmark, men det er ikke alle, der kan fryde sig over det lune vejr.

Varmen fremskynder nemlig forrådnelsesprocessen i danskernes skraldespande, og det kan gøre livet surt for skraldemændene.

- Nogle gange tænker man 'hold da kæft', når man tømmer folks skraldespand. Det er da ikke sjovt, men heldigvis er det kun i de varme perioder, fortæller Johnny Andersen.

Johnny Andersen kører i dag med pap og glas, men efter at have været skraldemand i 37 år har han oplevet en del ildelugtende skraldespande.

Han understreger, at de fleste danskere faktisk er gode til at håndtere deres affald, men der er også nogle steder, hvor det halter.

- Det slemme er madaffald og specielt kød og fisk. Spandene er jo levende, når de står i solen i mange dage, men man bliver hærdet, siger Johnny Andersen.

Der er flere metoder, man kan bruge til at minimere lugten fra ens skraldespand. Skraldemand Johnny Hansen peger blandt andet på, at man skal huske at bruge skraldeposer og skylle sin skraldespand en gang imellem. Foto: Kristoffer Juel Poulsen/Odense Renovation A/S

Kalder på Ulrik

Ifølge Johnny skal der ikke meget til for at undgå, at ens skraldespand bliver ulækker, og der er da også nogle danskere, der er opmærksomme på rengøre deres spand.

- Det er meget tydeligt at se, hvilke steder folk har gjort sig umage med at lukke poserne ordentligt og endda giver spanden en tur med haveslagen. Så er det ikke ulækkert, siger Johnny Andersen.

Men det er ikke alle, der er lige gode til at håndtere deres skrald.

- Der er nogle, som slet ikke bruger poserne. De tager gryden med sovs, også hælder de det direkte ned i spanden. Når den så har stået i 37 graders varme, så bliver det rigtig varmt og ulækkert.

- Det er da set, at skraldemænd har måttet 'kalde på Ulrik', hvis det har været virkelig slemt. Så tager man lige et skridt tilbage, og så holder man lige vejret, imens man tømmer den spand, siger Johnny Andersen.

- Mange er gode til at håndtere deres skrald, men der er altså nogle grisebasser indimellem, der burde tænke sig lidt om, siger han.

Opråb til danskerne

Der er flere gode råd, som kan gøre livet nemmere for skraldemændene, når de knokler i varmen, og som kan gøre skraldespanden mindre klam.

- Pak dit affald ind og giv din spand en spuling en gang imellem. Kunden må jo selv kunne lugte det, hvis deres skraldespand lugter. Hvis man gør det jævnligt, så når den aldrig at blive ulækker, siger Johnny Andersen.

- Det er bare et spørgsmål om at kigge efter om spanden er ulækker, også gør man livet lidt nemmere for skraldemændene og en selv.

Han fortæller desuden, at det kan være en god idé at stille skraldespanden i skyggen, så solen ikke opvarmer spanden.

Minimér lugten

Skraldefirmaet Odense Renovation har lanceret en kampagne, der skal oplyse borgerne om, hvordan de kan hjælpe skraldemændene i varmen.

- De her sommermåneder er lidt hårde ved vores medarbejdere, så vi prøver at lave en venlig reminder til borgerne om, at de skal huske skraldemændene, siger funktionsleder hos Odense Renovation, Morten Glasius.

- Vi kan se, at folk er rigtig gode ved vores medarbejdere, når først de lige bliver mindet om det. Flere har endda været så søde at have sodavand eller is klar til skraldemændene, fortæller han.

Kampagnen kører på deres Facebook-profil, og herunder kan du se nogle af deres råd til at minimere lugten.

