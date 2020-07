Skraldemand smittet: Opråb til danskere

En skraldemand, der er ansat i renovationsfirmaet Harm Mammen & Sønner i Aabenraa, er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver TV Syd.

Den ansatte havde til opgave at tømme genbrugsbeholdere og skraldespande for forsyningsselskabet Arwos i Aabenraa Kommune.

Derfor kommer forsyningsselskabet nu med et opråb til danskerne.

- Alle kunder opfordres til at vaske eller desinficere håndtag på låg og selve skraldespanden. På den måde kan vi alle bidrage til at mindske smittespredningen, siger selskabets direktør, Ole Damm.

Opfordringen kommer, til trods for at selskabets medarbejdere typisk benytter handsker, når de tømmer beholdere. Arwos forklarer, at opfordringen sker for at være på den sikre side.

Tre chauffører er blevet sendt hjem, efter at den ene medarbejder er testet positiv. Chaufførerne kørte i samme skraldebil.

Hvis du bor på den strækning, hvor de tre chauffører har kørt, vil du også modtage en opfordring fra Arwos på sms.