Vi gør det alle - smider skrald ud. De seneste par år er vi blevet bedt om til stadighed at sortere mere, og det kan ikke undgås, at affald fra tid til anden ryger i den forkerte container.

Ud over at det er skidt for miljøet, når ressourcer alene på grund af menneskelig sløsethed eller dovenskab ikke bliver sorteret korrekt og genanvendt, så kan det også volde problemer og endda udgøre en fare for renovationsarbejderne, der kører rundt og samler affaldet ind.