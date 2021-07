Skraldesvin på spil: Kummefryser efterladt i park

Sommervejret får flere og flere mennesker til at samles i landets parker og grønne områder, og det er ikke alle, der er lige gode til at at rydde øldåser og andre medbragte ting op efter sig.

- Generelt oplever vi stigende mængder affald i København. Det seneste års tid har været corona-påvirket, og det har gjort noget særligt, men allerede inden corona hører jeg fra enhedscheferne, der har ansvar derude, at vi for to år siden begyndte at mærke den her stigning, fortæller Helene Vinther Seidler, der er driftschef ved Teknik- og Miljøforvaltning i Københavns Kommune.

Det seneste år har affaldet i bybilledet været præget af, at folk er rykket udenfor på grund af coronanedlukningerne.

- Det, der har domineret det seneste år, er festaktiviteten, der er rykket ud. Noget der er særligt problematisk i øjeblikket er smadrede flasker. Det ser vi meget de steder, hvor man fester meget, siger Helene Vinther Seidler.

Fryser efterladt i park

En kummefryser er dog noget af et særsyn i sommervarmen.

Det er netop, hvad der senest er blevet fundet i Utterslev Mose lige uden for København. Udover kummefryseren lå der også skrald som gulvtæpper og en palle.

- Vi ser ikke så tit, at folk efterlader eksempelvis kummefrysere i parkerne, men vi ser det dog. Det hører jeg også fra enhedscheferne. Det kan være alt mellem himmel og jord, siger hun.

- Storskrald er ikke ubekendt. Vi ser alt lige fra byggeaffald til paller, og en gang i mellem ser vi også udtjente campingvogne, men det er ikke det, der dominerer vores hverdag.

Der lå gulvtæpper ved siden af kummefryseren også. Foto: Privatfoto

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, der oplyser til Ekstra Bladet, at affaldssituationen i Odense ikke er unormal for årstiden eller ferieperioden.

Det er normale mængder affald for juli, som de håndterer inden for den normale bemanding. De har ikke indsat ekstra folk eller ressourcer for at håndtere ekstra skrald i Odense på nuværende tidspunkt.