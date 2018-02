Skrev ét bogstav forkert på skøde i 1965: Nu kan Finn ikke sælge sit hus

Hvad der kunne ligne en lille - nærmest ubetydeligt- fejl på et skøde fra 1965, har indtil videre sat en brat stopper for Finn Laursens forhåbninger om en alderdom med økonomisk frihed og plads til at rejse.

Det er TV Midtvest der bringer historien om Finn og om de omkostninger som et N i stedet for et V har haft for den 63-årige mand og hans kone Jette.

Finn Laursen foran huset med det forkerte matrikelnummer. Foto: Anita Graversen

I 32 år har Finn Laursen boet i huset i Engesvang, en by der ligger mellem Silkeborg og Ikast i Midtjylland. Da han i efteråret satte huset til salg, opdagede ejendomsmægleren en fejl på skødet. Der stod naboens matrikel nummer, hvilket betyder at Finn Laursens gæld i huset står i naboens hus og omvendt, og det skal rettes, inden huset kan sælges:

- Vi fik indtryk af at det bare var en formalitet og ejendomsmægleren sagde, at vores hus ville være solgt i løbet af tre måneder. På det tidspunkt havde vi fået tilbudt en lejlighed og havde allerede takket ja til den, fortæller Finn Laursen til Ekstra Bladet.

Pengene fosser ud af kassen

Finn Laursen er tidligere lastbilchauffør og derefter ansat hos Siemens Wind Power i Engesvang. Han gik på efterløn i oktober og havde drømt om en alderdom med økonomisk frihed og plads i budgettet til at rejse. I stedet har han nu brugt en mindre formue på advokater og parret sidder desuden med to huslejer, indtil huset en dag kan sælges:

- Det er ret surt. Det har kostet os over 120.000 kroner indtil nu og hver måned fosser pengene ud af kassen. Jeg har brugt huset som opsparing til mine gamle dage og vi havde drømt om at rejse og se verdenen for de penge. Det får vi ikke mulighed for nu. Det bliver ikke i det her liv, konstaterer Finn Laursen, der også selv har været i rigsarkivet for at finde de gamle tinglysnings papirer frem:

Finn og hans kone Jette er allerede flyttet i lejlighed. Her ses de i deres gamle hus. Foto: Anita Graversen

- Det ser ud som om fejlen er lavet af Engesvang Sogn - det nuværende Ikast-Brande kommune - da grundende blev udstykket. Jeg mener at kommunen må være ansvarlige for den fejl, men det er de uenige i. De fralægger sig ethvert ansvar, fortæller Finn.

Kostet mig hele opsparingen

I stedet er Finns advokater i gang med at få både Finns og naboens kreditorer til at acceptere, at de skal flytte deres tilgodehavende over til et andet matrikel nummer og det har vist sig at være sværere end først antaget:

- Det har trukket ud. I øjeblikket er vi ved at tinglyse naboens ti kreditorer og det har taget tre uger alene at få tinglyst de to første. Når det engang er på plads, så håber jeg at kunne sælge huset, men så har det jo kostet mig hele min opsparing.

TV Midtvest har været i kontakt med Tinglysningsretten og her giver man Finn Laursen ret i, at fejlen sandsynligvis er sket helt tilbage i 1965 under udarbejdelsen af et skøde på ejendommen. Men hvem der helt præcis har lavet fejlen og står med ansvaret er altså endnu uafklaret.

Den øverste myndighed på området er Geodatastyrelsen. Og de har nu bedt Finn Laursen om at kontakte dem mandag.