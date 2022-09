Skrev sin egen gravsten

Bykongen af Aarhus, Thorkild Simonsen, har selv skrevet, hvad der skal stå på hans gravsten - ud over datoen for sin død

Intet var overladt til tilfældighederne, da Thorkild Simonsen sov stille ind i sit og hustruen Ednys hjem i Risskov ved Aarhus søndag. Den tidligere borgmester i Aarhus igennem 15 år fra 1982 til 1997 og indenrigs- og boligminister fra 1997-2000 i eks-statsminister Poul Nyrup Rasmussens regering har aldrig været kendt for at være på bagkant, tværtimod.

Det var han heller ikke, da han i en alder af 96 år og efter længere tids sygdom udåndede i den forgangne weekend. Det afslørede han allerede for seks år siden i et interview med TV 2 Østjylland i forbindelse med sin 90 års fødselsdag i juli 2016.

Den afdøde, tidligere Aarhus-borgmester og minister fotograferet foran Aarhus Domkirke for få år siden i forbindelse med partifællen og borgmesterkollegaen i Aarhus, Nicolai Wammens, vielse med Karen Lund. Thorkild Simonsens egen bisættelse skal foregå samme sted. Foto: Joachim Ladefoged/Polfoto

- Vi (han og hustruen) har endda købt gravstenen, og vi har også skrevet, hvad der skal stå på den, bortset fra datoen (for hans død), sagde han dengang og fortsatte:

- Vores børn synes, det er noget mærkeligt noget. Men de bliver nok alligevel glade for det den dag, vi ikke er her mere, fordi det så er klaret og betalt.

Senere i samme interview lød det livsbekræftende fra den 90-årige:

- Jeg føler stadig, jeg er 70, selvom jeg ikke længere er så frisk til at gå op ad trapper og sådan noget.

Den afdøde socialdemokrat blev for alvor landskendt, da han i tre valgperioder i træk var bykongen i landets næststørste by. Hans formandskab for Kommunernes Landsforening i sammenlagt ni år foregik heller ikke i tavshed og anonymitet, men fundamentet til hans gode navn både blandt politiske fjender og venner og i den brede befolkning blev formenltig støbt i årene for bordenden på rådhuset i Aarhus.

'Alle med en anden mening er ikke idioter'

Således var det heller ingen sensation, men dog nok en overraskelse både for ham selv og omverdenen, da han i oktober 1997 var på vej på velfortjent pension efter i alt 31 år som byrådspolitiker i Aarhus. Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen ville det dog anderledes og kaldte dengang 71-årige Thorkild Simonsen til Christiansborg og den landspolitiske scene, hvor han blev tildelt æren af at være indenrigs- og boligminister i en knap treårig periode fra 1997 til 2000.

De to gamle, socialdemokratiske koryfæer, Poul Nyrup Rasmussen og Thorkild Simonsen, i en varm hilsen fotograferet ved deres partis kongres i 2019. Foto Martin Lehmann/Polfoto

Senere - i 2005 - blev han igen trukket op af hatten igen af daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der tildelte ham en rolle som neutral opmand i forbindelse med strukturreformen, som siden blandt andet delte Danmark ind i færre og større kommuner.

Et af Thorkild Simonsens mest markante aftryk - når han selv skulle sige det - blev, at han fik indført en ordning, som gjorde, at alle landets kommuner skulle modtage flygtninge og immigranter efter en fordelingsnøgle, hvor indbyggertallet i den enkelte kommune var afgørende.

Hans valgsprog var blandt andet, at 'ikke alle med en anden holdning end din egen kan være idioter.'

Thorkild Simonsen var også en af drivkræfterne bag opførelsen af Musikhuset i Aarhus, som rundede 40 år for nylig i august. Han har tidligere fortalt til Aarhus Stiftstidende, at han som ung meldte sig ind Socialdemokratiet, fordi han blev inspireret af de socialdemokrater, han mødte i Aarhus.

Mistede stemmen

Thorkild Simonsen er født i Vendsyssel, hvor han voksede op i et indremissionsk hjem. Som ung blev han uddannet malersvend, inden han tog en læreruddannelse fra Ribe Seminarium i 1953.

Kælenavne som 'Thorkild Tusindben' og 'Onkel Vitalius' vidnede om han utrættelige energi og utallige bestyrelsesposter. Det blev sagt om Thorkild Simonsen, at han besad en københavners dynamik, en jydes eftertænksomhed og en fynbos humor.

Thorkild Simonsen er her fotograferet ved den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensens bisættelse fra Grundtvigskirken på Bispebjerg i København NV i foråret 2016. Foto Joachim Adrian/Polfoto

Han måtte som så mange andre begrænse sine aktiviteter under coronanedlukningen, og om den forhadte periode sagde han i april 2020 til Kristeligt Dagblad:

- Tænk, at et land med et demokratisk folkestyre kan lykkes med at få befolkningen til at acceptere at indordne sig under så radikale begrænsninger.

Den 96-årige meningsdanner var i sommer syg og i aflastningstilbud på plejecentret Hørgården i Risskov. Hustruen Edny fortalte til flere medier, at han havde mistet stemmen og var svær at forstå.

Thorkild Simonsen skal bisættes fra Aarhus Domkirke, men det vides endnu ikke hvornår.

