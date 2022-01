Skriger efter chauffører: Har ikke fået svar siden november

Manglen på chauffører er alarmerende. Friske kræfter står parat til at komme ud på landevejene, men lange svartider på ansøgninger til stort kørekort spænder ben for, at det kan lade sig gøre

Ventetiden på at få godkendt en ansøgning til kørekort er eksploderet.

Efter Ekstra Bladet søndag kunne berette om Mikkel, der måtte vente fire måneder på at få lov til at gå til køreprøve, er det væltet ind med historier fra frustrerede danskere.

Især på et hold hos Dekra, hvor man blandt andet har kurser for bus- og lastbilchauffører, er utilfredsheden med de lange ventetider udbredt.

Ingen har hørt noget

Blandt andet hos Lars Mogensen, der sammen med sine medkursister på en hold fremtidige buschauffører ikke har hørt fra Færdelsstyrelsen i månedsvis.

- Vi afleverede vores papirer til Færdselsstyrelsen midt november, men ikke én er blevet godkendt, på trods af at der er stor mangel på chauffører. Det gælder både til bus og lastbil, at der er vildt lang ventetid, siger han til Ekstra Bladet.

Hos Dekra bekræfter administrerende direktør, Anja Brauner, at det specifikke hold endnu ikke har fået svar på deres ansøgninger, men hun understreger, at samarbejdet med Færdselsstyrelsen fungerer upåklageligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nye buschauffører står klar til at sætte sig bag rattet, men de mangler fortsat svar på deres ansøgning til stort kørekort. Foto: Per Rasmussen

Slår alarm

Ifølge Dansk Erhverv er mangel på chauffører i landtransport-sektoren enorm. Tal fra Danmarks Statistik viste i september 2021, at hele 40 procent af danske virksomheder i netop denne branche må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft.

Billedet har ikke ændret sig siden efteråret, siger branchedirektør for Dansk Erhverv Transport Jesper Kronborg. Nærmere tværtimod:

- Der er virkelig tryk på aktiviteten i transportbranchen, og manglen på chauffører er meget høj. Der er brug for, at der sker noget, og at der kommer noget politisk handling.

Han mener derfor, at der blandt andet skal kigges på udfordringerne hos Færdselsstyrelsen, der over for Ekstra Bladet har erkendt, at der er 'længere sagsbehandlingstid'.

- Det er klart, at der skal skrues på alle knapper nu og her på den korte bane. Og så er der også et strukturelt problem i, at der er en aldrende arbejdsstyrke, mens der ikke er den samme tilgang af unge, som der forsvinder fra arbejdsmarkedet, siger Jesper Kronborg.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted.