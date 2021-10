Skriv til en million om dagen: Derfor skal du vælge EB-praktik

Ekstra Bladet er Danmarks bedste nyhedsmedie, og vil du blive skarp til både breaking, underholdning, kriminalstof, sport og afsløringer, så er det her, du skal søge ind.

Vi søger seks journalistpraktikanter med opstart i februar 2022, der er klar til at skrive til en million danskere om dagen. Nedenfor kan du se, høre og læse mere om, hvad vi kan tilbyde, og hvad vi søger.

Praktisk information Ekstra Bladet søger seks journalistpraktikanter.



Praktikforløbet strækker sig over enten 6, 12 eller 18 måneder.



Som journalistpraktikant hos os skifter man redaktion hver tredje måned. Det vil sige, at man kan specialisere sig i op til seks forskellige fagområder i løbet af praktikken.



Som praktikant har du i løbet af perioden månedlige læringsdage, som sammensættes af vejledere, praktikanterne selv, praktikantchefer og uddannelserne.



Ekstra Bladet giver tilskud til en studietur under praktiktiden, som man selv planlægger.

'Du skal være klar på at blive lidt upopulær'

Lauge Lassen har været i praktik på Ekstra Bladet siden februar og søgte ind, fordi han drømte om at prøve kræfter med mange forskellige genrer under sin praktik.

På Ekstra Bladet har praktikanterne nemlig selv stor medbestemmelse, når det kommer til valg af redaktioner.

- Der var god mulighed for at få indflydelse på, hvilke redaktioner jeg skulle bruge min tid på. Derfor er jeg kommet vidt omkring. Jeg har været forbi både Politik, Krim og Bandeland, og nu skal jeg på Breaking, fortæller Lauge.

Således har Lauge prøvet kræfter med alt fra at riste politikere på pressemøder til at liveblogge fra retssale.

- Jeg har interviewet alle fra Lars Løkke Rasmussen til ofre i voldssager, og jeg har rapporteret direkte fra partikongressen i Socialdemokratiet og direkte fra retssalen i en drabssag, siger Lauge.

Det er dog ikke det, der står som de største oplevelser for ham under praktikken indtil videre.

- De største oplevelser for mig har været de interviews, der er lykkedes, hvor det har krævet en smule overtalelse for at få kilden til at medvirke. Når man for eksempel banker på døren til en lejlighed, der dagen før var et gerningssted, så er det ikke givet, at folk vil stille op, men hvis man taler åbent og ærligt, så er det min oplevelse, at folk gerne vil snakke, fortæller Lauge.

Positivt overrasket

Lauge påpeger, at man som praktikant skal være klar over at møde flere fordomme, når man arbejder på Ekstra Bladet.

- Du skal være klar til at blive lidt upopulær en gang imellem. Det er ikke sikkert, at dine historier bliver de mest likede på journalisternes intranet, også kendt som Twitter. De får til gengæld over 100.000 læsere, siger Lauge.

Selv er han dog blevet positivt overrasket over at opleve, hvordan både små som store historier bliver behandlet på redaktionen.

- Der foregår mange presse-etiske diskussioner på Ekstra Bladet. Inden jeg startede, troede jeg, at man var lidt mere kold og udkom med det, man havde, uden de store overvejelser. Sådan er det langtfra.

- Som et medie, der ofte går til grænsen, er det også vigtigt at vide, hvor grænsen går. Selvom der er et højt tempo, så er der stadig tid til at vende de vigtigste argumenter og dokumentation en gang til, fortæller Lauge.

Mange forskellige redaktioner På Ekstra Bladet kan du komme i praktik på: Breaking (Nyheder): I hjertet af newsroom er du med til at trykke på breaking-knappen, når de helt store begivenheder sker, men du kan også blive sendt på reportager ud i landet for at skrive om alt det, der optager danskerne lige nu og her.



I hjertet af newsroom er du med til at trykke på breaking-knappen, når de helt store begivenheder sker, men du kan også blive sendt på reportager ud i landet for at skrive om alt det, der optager danskerne lige nu og her. Dagsorden (Graver): Her kan du prøve kræfter med journalistik, der kræver tid og graverarbejde, men som for alvor sætter dagsordenen og basker til magthaverne, når den folder sig ud. Vi skriver om alt fra børnene i Syrien til Rasmus Paludan og ambassadører, der misbruger deres magt.



Her kan du prøve kræfter med journalistik, der kræver tid og graverarbejde, men som for alvor sætter dagsordenen og basker til magthaverne, når den folder sig ud. Vi skriver om alt fra børnene i Syrien til Rasmus Paludan og ambassadører, der misbruger deres magt. Krim: På Ekstra Bladet har vi Danmarks bedste og stærkeste kriminalredaktion. Her kommer du som praktikant hurtigt ud i marken og dækker alt lige fra mindre retssager til store drabssager og lærer lynhurtigt at mestre at lave retsreportage, at have dit etiske kompas på plads og lave store, følsomme interviews med ofre og pårørerende.



På Ekstra Bladet har vi Danmarks bedste og stærkeste kriminalredaktion. Her kommer du som praktikant hurtigt ud i marken og dækker alt lige fra mindre retssager til store drabssager og lærer lynhurtigt at mestre at lave retsreportage, at have dit etiske kompas på plads og lave store, følsomme interviews med ofre og pårørerende. Bandeland: Her kommer du til at nørde den kriminelle underverden med fokus på bander og rockere i tæt samarbejde med Krim-redaktionen. Du kan som praktikant på Bandeland også få mulighed for at være med til research og produktion af Ekstra Bladets podcast Bandeland.



Her kommer du til at nørde den kriminelle underverden med fokus på bander og rockere i tæt samarbejde med Krim-redaktionen. Du kan som praktikant på Bandeland også få mulighed for at være med til research og produktion af Ekstra Bladets podcast Bandeland. Underholdning: Her kan du være med til at dække alt, der rører sig om de kendte og kongelige og til at dække diverse tv- og realityprogrammer. Som praktikant på Underholdning kommer du meget ud af huset - blandt andet får du mulighed for at dække røde løbere til filmpremiere og være med helt forrest, når der er 'Vild med dans' og 'X Factor'. Derudover er der rig mulighed for at gå de kendte, deres forretninger og regnskaber kritisk i sømmene.



Her kan du være med til at dække alt, der rører sig om de kendte og kongelige og til at dække diverse tv- og realityprogrammer. Som praktikant på Underholdning kommer du meget ud af huset - blandt andet får du mulighed for at dække røde løbere til filmpremiere og være med helt forrest, når der er 'Vild med dans' og 'X Factor'. Derudover er der rig mulighed for at gå de kendte, deres forretninger og regnskaber kritisk i sømmene. Plus: Her kan du beskæftige dig med større, digitale projekter, der er særligt udvalgt til vores betalende kunder. Du kan lave alt fra forbrugerguides til swingerklub-reportager.



Her kan du beskæftige dig med større, digitale projekter, der er særligt udvalgt til vores betalende kunder. Du kan lave alt fra forbrugerguides til swingerklub-reportager. Politik: På Christiansborg-redaktionen kan du være med til at afsløre alt fra hykleri til magtmisbrug blandt politikerne og stille dem de spørgsmål på pressemøderne, de helst ikke vil svare på. Og nå ja - så får du din daglige gang på Borgen med vores dygtige politiske journalister.



På Christiansborg-redaktionen kan du være med til at afsløre alt fra hykleri til magtmisbrug blandt politikerne og stille dem de spørgsmål på pressemøderne, de helst ikke vil svare på. Og nå ja - så får du din daglige gang på Borgen med vores dygtige politiske journalister. Sport: Er du sportsnørd, så er Ekstra Bladets sportsredaktion nok det helt rigtige sted for dig. Her dækker du alt fra Superliga-kampe og Champions League til EM i håndbold, og hvad der rører sig i de store sportsstjerners liv - og så kommer du meget ud af huset og på lægterne.



Er du sportsnørd, så er Ekstra Bladets sportsredaktion nok det helt rigtige sted for dig. Her dækker du alt fra Superliga-kampe og Champions League til EM i håndbold, og hvad der rører sig i de store sportsstjerners liv - og så kommer du meget ud af huset og på lægterne. Video/Lyd: Som praktikant på video/lyd får du mulighed for at udføre dine gakkede idéer foran kameraet og lave diverse video-reportager, men du bliver også lært op i redigering, klipning og at føre kameraet.

'Der er ingen grænser for, hvad jeg bliver sendt afsted til'

Laura Bonvang har ligesom Lauge været i praktik på Ekstra Bladet siden februar.

Da hun startede på Journalisthøjskolen, havde hun ikke forestillet sig, at hun skulle i praktik på Ekstra Bladet. Men det ændrede sig hurtigt under praktiksøgningen.

- Jeg har altid interesseret mig meget for kriminaljournalistik, og da det gik op for mig, at Ekstra Bladet har en af landets førende kriminalredaktioner, var valget pludselig ikke så svært, siger hun og fortsætter:

- Jo mere jeg læste om og i Ekstra Bladet, jo mere gik det op for mig, at der ikke var så meget hold i de fordomme, jeg havde. Og jo mere jeg hørte, jo federe lød det. Jeg talte med flere fra EB i de kommende uger, og da vi nåede til praktikmesse og åbent hus, var jeg ikke det mindste i tvivl om, at EB skulle være min førsteprioritet.

- Det tiltalte mig især, at der var mulighed for at prøve kræfter med så mange grene af journalistikken.

En stejl læringskurve

Ifølge Laura Bonvang er hun som praktikant hurtigt blevet kastet på dybt vand, og selvom det har været grænseoverskridende til tider, har det også været meget lærerigt.

- De otte måneder, jeg har været i praktik, har været vilde. Aldrig har jeg haft det så sjovt og så travlt på samme tid. Læringskurven går stødt opad fra den dag, man starter, og jeg er blevet udfordret på den bedst mulige måde.

- Hvad har det fedeste været ved at være praktikant på Ekstra Bladet?

- Det fedeste har været, at der nærmest ikke er grænser for, hvad man kan blive sendt afsted til. Da jeg havde været på Ekstra Bladet i under en måned, blev jeg sendt til Bornholm for at dække den lidt ekstraordinære genåbning, de fik lov til at gennemføre før resten af det danske land.

- I min tid på kriminalredaktionen er jeg blevet sendt til spændende retssager, jeg har været ude på gerningssteder og ringe på dørklokker, og jeg har fået lov til at fordybe mig i større projekter. Kort sagt er det fedeste ved at være i praktik, at jeg fra start har oplevet en enormt stor tillid til mine evner, samtidig med at der er masser af hjælp at hente, hvis man føler, det bliver lidt svært at bunde.

Gode råd til kommende praktikanter Her er Laura Bonvangs bedste råd til dig, der overvejer at søge praktik på Ekstra Bladet: - Man skal ikke vælge Ekstra Bladet, hvis man foretrækker at sidde og gemme sig bag sin skærm og ikke interagere med sine kolleger. Man skal derimod vælge EB, hvis man er eventyrlysten og nysgerrig og nærmest ikke kan sidde stille på sin stol, hvis der pludselig dukker en spændende nyhed eller historie op. - Der er et fællesskab på Ekstra Bladet, hvor man hjælper og opmuntrer hinanden, arbejder sammen, når det hele går stærkt, men også vender weekendplanerne og god musik, opskrifter, eller hvad ved jeg, med hinanden, når der ikke sker så meget. - Man skal vide, at det ikke forventes, at man kan det hele fra første dag. Men man skal også forberede sig på, at man hurtigt bliver kastet ud i tingene – og min erfaring fortæller mig, at det er den absolut bedste og hurtigste måde at lære tingene på. - Evnen til at sige fra og bede om hjælp er også vigtig, for der er ingen tvivl om, at det på et medie som Ekstra Bladet indimellem går helt vildt stærkt. Og når alle pludseligt smider, hvad de har i hænderne, fordi der sker noget vildt, så må man altså gerne lige stoppe op og minde nogen om, at man altså stadig er praktikant og måske ikke lige har stået i en lignende situation før. Det korte af det lange: Bed om hjælp, og sig til, hvis det bliver for meget. Der er ikke nogen, der tænker dårligt om dig af den grund. Vis mere Vis mindre

Spørgsmål?

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til praktik-tiden eller andet på Ekstra Bladet. Vejleder-teamet er:

Nanna Bay Madsen, journalist på Underholdning:

nanna.b.madsen@eb.dk

Jakob Hansen, journalist i Breaking-centret:

jakob.hansen@eb.dk

Cecilie Guldberg, journalist på Politik:

guld@eb.dk