Skrot-Kaj fastholder sin uskyld: - Det er kommunen der har fejlet

Frederikshavn borgmester har ikke meget til overs for skrothandler Kaj Hansen, der mener, han har ret til at have 1000 biler opmagasineret. Tallet er 500, og de overskydende skal flyttes nu, siger hun

Tilbage i 2010 blev Kaj Hansen, ejer af Knivholt Autoophug i Frederikshavn, dømt for at opbevare ikke færre end 800 biler for meget på sin grund.

Siden er tallet vokset støt - og nu viser en aktindsigt, som TV 2 har fået, at kommune og miljøtilsyn siden 1994 har vidst, at der var minimum 500 biler mere, end ejendommens miljøgodkendelse på 500 biler tillader.

Nu har Kaj Hansen modtaget et påbud om at barbere antallet af biler ned til 500, inden kommunen griber til hårdere midler, oplyser Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune (S).

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skrottede biler og dæk på Kaj Hansens grund. Foto: René Schütze

Kommunen skrev forkert

Men spørger man Kaj Hansen, så er det Frederikshavn Kommune, der har fejlet. Han mener, at han i 1994 indgik en miljøgodkendelse med kommunen, som gav lov til at have 1000 biler på grunden - og ikke kun 500.

Annonce:

- De har skrevet forkert i miljøgodkendelsen fra 1994. Der skulle stå 1000 i papirerne. Sagsbehandleren flyttede til Aalborg, og fik det sikkert ikke rettet. Dengang fik man ikke papirer på den slags, der gik man bare ned på kommunen og lavede en aftale, siger han til Ekstra Bladet.

Kajs verdensopfattelse

Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen, 'tror dog ikke, at han har en sag', i forhold til den påståede fejl fra 1994.

- Jeg kan ikke tage hans opfattelse af tingene fra ham, og det siger måske noget om hans verdensopfattelse. Vi skal journalisere, når vi har sådan nogle kontakter – og i forhold til miljøgodkendelser, der skal vores sagsbehandlere skrive ned, hvad der er aftalt. Og hvis der skal gives dispensation, så er det politisk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Borgmester Birgit Hansen (S) oplyser at Kaj Hansen har fået et påbud om at fjerne bilerne indenfor en måned, før kommunen selv skrider ind. Foto: René Schütze

- Og vi skriver alting ned – det gjorde vi også i 1994. Så vi har altså ikke noget liggende på, at han har fået lov til at have over de her 500 biler, siger hun til Ekstra Bladet.

To bussemænd

Birgit Hansen fastholder, at bilerne skal fjernes, hvis ikke Kaj Hansen inden for en måned efterlever påbudet fra kommunen.

Annonce:

- Der er, kan man næsten sige, en bussemand der sidder to steder. En, der sidder på ejeren af alle de her skrotbiler, som skal leve op det, han har fået lov til. Det er det ene problem, for det gør han så ikke.

- Det andet problem, og det, der er den anden bussemand, det er, at vi ikke har vist handlekraft og været alt for langsomme til at handle på det her. Derfor er det altså også, at vi siger, at nu må vi vise handlekraft, hvis ikke manden gør det.

- Så hvis der ikke sker noget først på det nye år, så kommer kommunen og henter bilerne?

- Ja, det er den korte udgave, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udsigten fra vejen ind på Kaj Hansens grund. Foto: René Schütze

Kommunens fejl

Det indgreb er dog ikke noget, som Kaj Hansen bifalder, da Ekstra Bladet spørger ham om sagen.

- Nu har borgmesteren meldt ud, at hvis du ikke selv fjerner dem, så gør kommunen det og tager gevinsten fra skrottet. Hvad tænker du om det?

- De skal ikke komme og flytte mine biler.

- Det tyder det på, at de har tænkt sig at gøre, hvis du ikke selv fjerner dem?

Annonce:

- Ja, men det skal de ikke. De skal rette papirerne, så de er i orden. Jeg fjerner ikke ned til 500, for det er jeg ikke berettiget til.

- Det siger kommunen jo, at du er.

- Jamen så må de se at finde ud af, at de har fejlet. Det er kommunen, der har fejlet, det er ikke mig, lyder det.