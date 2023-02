Skrot-Kaj: Nu er der nyt i sagen

Frederikshavn borgmester har ikke meget til overs for skrothandler Kaj Hansen, der mener, han har ret til at have 1000 biler opmagasineret. Tallet er 500, og de overskydende skal flyttes nu, siger hun

Skaf 800 biler af vejen - ellers gør vi det for dig.

Så skarp lød meldingen fra borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), til ejeren af Knivholt Autoophug efter 28 år med alt for mange skrotbiler på en grund i Nordjylland.

22. december sidste år gav borgmesteren ejeren en måned til at få bragt forholdene i orden - ellers ville kommunen tage affære.

Efter én forlængelse af fristen træder der nu en 'række handlinger i værk', skriver Nordjyske.

Grunden i Frederikshavn Kommune set fra offentlig vej. Foto: René Schütze

Sagen kort

Tilbage i 2010 blev Kaj Hansen, ejer af Knivholt Autoophug i Frederikshavn, dømt for at opbevare ikke færre end 800 biler for meget på sin grund.

Siden voksede tallet dog - og en aktindsigt, som TV 2 kom i besiddelse af, viste, at kommune og miljøtilsyn siden 1994 har vidst, at der var minimum 500 biler mere, end ejendommens miljøgodkendelse på 500 biler tilladte.

Men ejeren af grunden, Kaj Hansen, mente, at fejlen lå hos Frederikshavn Kommune. Han påstod, at han i 1994 indgik en miljøgodkendelse med kommunen, som gav lov til at have 1000 biler på grunden - og ikke kun 500.

- De har skrevet forkert i miljøgodkendelsen fra 1994. Der skulle stå 1000 i papirerne. Sagsbehandleren flyttede til Aalborg og fik det sikkert ikke rettet. Dengang fik man ikke papirer på den slags, der gik man bare ned på kommunen og lavede en aftale, lød svaret til Ekstra Bladet.

Ejeren af Knivholt Autoophug hævder, at der er en plan for at nedbringe antallet af biler på grunden. Foto: René Schütze

Nyt fra skrotpladsen

Nu hævder ejeren dog over for Nordjyske, at der er lavet en plan for at bringe antallet af skrotbiler på grunden ned til det tilladte.

Er arbejdet med at fjerne bilerne fra grunden ikke påbegyndt, eller er handlingsplanen ikke udførlig nok i kommunens øjne, vil Knivholt Autoophug modtage et varslingsbrev og siden et høringsbrev, som der er en tilbagemeldingsfrist på 14 dage på.

Først derefter vil det være muligt for kommunen at tage affære og selv fjerne bilerne, som borgmesteren varslede i december, da hun udtalte sig til Ekstra Bladet om sagen.

- Vi har stadig en fast hånd på rattet i forhold til Knivholt Autoophug. Men virksomheden har nogle rettigheder, herunder den private ejendomsret. Loven skal selvfølgelig overholdes, men vi skal også sikre borgernes rettigheder, herunder varslinger og tidsfrister.

- Det her vil blive fulgt til dørs, og selvom man kan tænke, at det virker trægt og kommunalt - så er det altså den korrekte proces, siger Birgit S. Hansen.