Skubbede veninde fra bro: Her er dommen

18-årige Taylor Smith gik verden rundt, efter hun skubbede sin veninde ud fra en bro og blev anklaget for at være ligeglad. Nu har hun modtaget sin straf for skubbet

Amerikanske Taylor Smith blev onsdag dømt ved en domstol i Clark County, Washington for at have skubbet sin nu forhenværende veninde Jordan Holgerson fra den 20 meter høje Moulton Falls-bro i Yacolt, Washington, tilbage i august 2018, skriver blandt andet NBC News og Evening Standard.

16-årig pige heldig at overleve: Blev skubbet fra bro af sine 'venner'

Dommer Darvin Zimmerman vurderede, at Smiths handling skulle koste hende to dage i fængsel, 300 dollar i bøde, 38 dages samfundstjeneste samt forbud mod at kontakte Jordan Holgerson i to år.

Jordan Holgerson pådrog sig fem brækkede ribben og en punkteret lunge fra skubbet, der umiddelbart var ment som en joke fra Taylor Smiths side.

Holgerson-familien har dog haft mere end svært ved at se det sjove i situationen, og har offentligt beskyldt Taylor Smith for at være ligeglad med Jordan Holgersons lidelser, blandt andet fordi hun ikke besøgte hende på hospitalet.

Jordan Holgerson brækkede fem ribben og punkterede en lunge i faldet fra den 20 meter høje bro. Privatfoto

Omvendt har Taylor Smith i et interview hos ABC News forklaret, at hun forgæves forsøgte at aflægge visit på hospitalet.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle gå, og at jeg ikke måtte se hende, så jeg gik igen, fortæller hun.

I samme interview forklarede hun baggrunden for skubbet, der fra hendes synspunkt angiveligt skete for at hjælpe Jordan Holgerson på vej.

- Hun ville gerne springe, men hun var bange, så hun bad mig om at give hende et skub, og jeg tænkte ikke over konsekvenserne. Jeg troede, at hun ville være okay.

- Hun ville gerne hoppe, men hun var bange for, at hun ikke turde, forklarer Smith.

Teenager styrtede 20 meter fra bro: Hun bad selv om det

I retten undskyldte Smith overfor familien Holgerson for den smerte og ydmygelse, hendes handling havde påført dem.

- Selvom det kan virke som om, at min hensigt var at påføre skade og at jeg er rykket videre uden nogen straf, er det ikke sandt.

- Jordan har fyldt mine tanker siden hændelsen, udtale Taylor Smith i retten.