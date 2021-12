Skudt af sømpistol: En halv millimeter fra døden

24. februar 2015 ændrede Annica Hansen-Schwartz' liv sig drastisk, da hun på sit fritidsjob blev ramt af et skud fra en sømpistol, og et 10 centimeter langt søm borede sig lige ind gennem panden på hende. Ekstra Bladet advarer om voldsomme billeder

Som 17-årig kom Annica Hansen-Schwartz ud for en alvorlig ulykke på sit fritidsjob, og det har sat så dybe spor, at hun i en alder af 24 år har fået bevilget førtidspension - her kan du læse historien om, hvordan Annica var blot en halv millimeter fra at dø.