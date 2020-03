Skuespiller fanget i corona-isolation med sin døde søster i 36 timer

Den italienske skuespiller Luca Franzese, der især er kendt fra den populære mafiaserie 'Gomorrah', har lagt flere videoer ud på Facebook, hvor han fortæller, at han har været fanget i corona-isolation i sit eget hjem sammen med sin døde søster, som han hævder er død af corona-virus. Luca Franzese har angiveligt været i samme hus som sin døde søster i langt mere end 24 timer - næsten helt op til 36 timer.

I videoerne klager Luca Franzese også over, at han ikke har modtaget hjælp fra de italienske myndigheder i forbindelse med sin situation.

Det skriver flere medier heriblandt Indenpendent, Metro, Aljazeera og Washington Post.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Luca Franzese ses her i midten i en scene fra den populære tv-serie 'Gomorrah'. Foto: Privatfoto.

Den 47-årige Teresa Franzese begyndte tidligt i sidste uge at vise symptomer på coronavirus. Hun døde lørdag aften. Begravelsesfirmaet i det lille italienske samfund i nærheden af Napoli nægtede imidlertid at hjælpe familien.

Derfor havnede Luca Franzese i en slags frivillig isolation sammen med sin døde søster, fordi han frygtede, at han selv var blevet smittet med sygdommen.

Allerede om søndagen lagde Luca Franzese sin første video ud på Facebook, hvor han bad myndighederne om hjælp, mens man kunne se hans døde søster i en seng i baggrunden. Videoen er blevet delt hele svimlende 121.000 gange og er blevet set mere end ni millioner gange.

'Jeg laver den her video for Italiens skyld og for Napolis skyld. Min søster døde i går aftes, angiveligt på grund af coronavirus, og jeg har ventet på svar lige siden. Jeg måtte tvinge dem til at komme og teste min søster efter hendes død. Jeg var nødt til at sætte mig selv i isolation. Jeg har måske også sygdommen', siger Luca og fortsætter:

'Før min søsters død forsøgte jeg at holde hende i live. Jeg forsøgte at give hende 'mund til mund'-metoden. Alle var ligeglade. Ingen ringede til mig. Vi er ruinerede. Italien har forladt os. Men vi må give hinanden styrke'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Luca Franzese er her fotograferet iført beskyttelsesmaske. Foto: Privatfoto.

Luca Franzese har siden ifølge Metro fået bekræftet, at en test har vist, at hans søster havde pådraget sig coronavirus. Ifølge lokale medier var Teresa den fjerde person, der døde i området Campania i det sydlige Italien.

Teresas øvrige familie, heriblandt hendes aldrende forældre samt nogle børn, venter nu på at få besked på, om de også er blevet smittet med coronavirus.

Den lokale advokat Francesco Emilio Borelli fortæller, at der har været en del forvirring omkring, hvad man skulle gøre ved Teresas døde krop. Det skyldtes blandt andet, at Teresa var det første offer i Italien, hvor en coronasmittet person er død i sit eget hjem.

Til det arabiske tv-medie Al Jazeera har han forklaret følgende:

'Teresas krop blev til sidst fjernet af begravelsesfirmaet Aprea, efter at hendes brors video var gået viralt. Hun blev efterfølgende begravet på en kirkegård', siger Francesco Emilio Borelli om begravelsen, hvor kun Luca samt et andet familiemedlem var til stede.

Luca Franzese lavede flere videoer om sin desperate situation. Foto: Privatfoto.

Videoen kan ses på italiensk på Luca Franzeses Facebook i forbindelse med et opslag fra 8. marts.