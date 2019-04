Skuffelse over Paludan-aflysning

Et par hundrede mennesker måtte gå uforløste hjem, efter at demonstration med Rasmus Paludan blev aflyst i sidste øjeblik i Tønder

Koran-afbrænderen og lederen af partiet Stram Kurs, den stærkt indvandrerkritiske Rasmus Paludan, er i den grad kommet på danskernes dagsorden. For nylig udviklede en af hans lovlige demonstrationer sig til voldsom gadeuro på Nørrebro i København, og senest har han vakt opsigt ved nærmest sensationelt at have opnået tilstrækkeligt med underskrifter til at blive opstillingsberettiget til Folketinget.

Således er den jurist-uddannede Rasmus Paludan på få dage gået fra at være en islam-kritisk provokatør, som politikere og andre blot kunne trække på skulderen af, til nu at stå på tærsklen til at kunne få taletid i den snarlige valgkamp til Folketinget.

Den udvikling havde et par hundrede mennesker noteret sig, da Stram Kurs-lederen lørdag eftermiddag skulle afvikle en lovligt anmeldt demonstration lige over for togstationen i Tønder. I modsætning til tidligere, hvor Rasmus Paludan i bogstaveligste forstand har stået ret alene med sine koranafbrændinger - ud over et sikkerhedsopbud fra politiet - så var lørdagens arrangement lidt af et tilløbsstykke.

Men Syd- og Sønderjyllands Politi besluttede i tæt samarbejde med PET, Politiets Efterretningstjeneste, kort før den varslede begyndelse klokken 14.30 at aflyse demonstrationen af sikkerhedsmæssige årsager, som de ikke ønskede at uddybe.

Der var herefter tydelig skuffelse at spore hos flere af de fremmødte. Ekstra Bladet foretog i stedet en rundspørge i folkeflokken for dels at høre, hvad et udpluk af de tilstedeværende mente om aflysningen og om Rasmus Paludans provokerende vej ind på den politiske midtbane med sin formodede opstillingsberettigelse til Folketinget.

Kørte flere hundrede kilometer forgæves

René Paw Christensen, 48 år, datamatiker, Fjellerup:

- Aflysningen ærgrer mig selvfølgelig i og med, at jeg er kørt herned helt fra Fjellerup på Djursland. Nu skulle han (Paludan) endelig debattere med folk i Jylland, og så kommer han ikke. Jeg har en mistanke om, at aflysningen bunder i, at han nu har fået underskrifter nok til at stille op til folketingsvalget, og så gider han ikke bruge tid på det her.

- Jeg er stort set enig med ham. Ja, han er meget provokerende på nogle punkter, men det støder mig ikke, at han brænder koranen af, ligesom det heller ikke provokerede mig, da dannebrog blev brændt af under Muhammed-krisen. Når jeg går i dybden og læser og hører mere om, hvad han vil med vores samfund, så synes jeg, han har mange fornuftige tanker og ønsker.

Vi gider ikke mere øregas

Kristian Antoni Mark, 35 år, manager i transportvirksomhed, Padborg:

- Jeg kan sagtens respektere og forstå, hvis politiet aflyser på baggrund af en vurdering om, at der kunne være en sikkerhedsrisiko. Men det er skuffende, fordi jeg havde et par spørgsmål, jeg gerne ville have stillet til Paludan. Eksempelvis om han vil amerikanisere Danmark.

- Folk er trætte af politikernes populisme og øregas. Der er for langt fra ord til handling. Jeg tror, Paludan tager over for Dansk Folkeparti i den kommende valgkamp. DF lovede så meget i den seneste valgkamp, men har ikke kunnet indfri deres mange løfter. Paludan tør sige og gøre det, som mange er enige i, men som de fleste ikke rigtigt selv tør stå på mål for.

Jeg vil ikke være en minoritet i mit eget land

Mai-Britt Bundegaard, 49 år, arbejdsledig, Tønder:

- Aflysningen har ødelagt min weekend. Nu kom han endelig til Tønder, og så står vi her og ser og hører ham alligevel ikke. Jeg tror, aflysningen har noget at gøre med balladen på Nørrebro.

- Paludan deler danskerne i dem, der er for eller imod ham, og jeg er selv på mange måder for ham, for jeg gider ikke blive en minoritet i mit eget land.

- Jeg synes dog ikke, at det er smart, at han brænder koranen af. Man kan sagtens råbe højt på andre måder, og det er fedt, at han nu tilsyneladende bliver opstillingsberettiget til Folketinget. Det vil give valgkampen ekstra kolorit´, og nu glæder jeg mig endnu mere, til den begynder.

Han skaber had og splittelse

Azra Muric, 21 år, lagermedarbejder-vikar, Tønder:

- Jeg ærgrer mig over, at aflysningen forhindrer en fornuftig og uvoldelig dialog med Paludan. Jeg ville ellers gerne have spurgt ham, om han mener, at alle muslimer skal smides ud af Danmark, eller om han kun tænker på dem af dem, som er enten kriminelle eller arbejdsløse.

- Hans fremgangsmåde og holdninger bekymrer mig, og jeg er bange for, at det ikke ender godt. Han har selvfølgelig ret til at have sine holdninger, men jeg tror, han i en valgkamp vil skabe en masse had og splittelse, som ellers ikke ville være der.