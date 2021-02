Skuffet ø-borgmester: - Vi havde fortjent en genåbning

På Læsø har de den sidste uge haft en enkelt smittet, og i løbet af hele coronapandemien har de i alt haft 20 smittede på den nordjyske ø.

Alligevel kan læsøboerne ikke komme til frisøren, og en stor del af skoleeleverne modtager stadig undervisning hjemmefra.

Øens borgmester, Karsten Nielsen (DF), kan ikke lade være med at skæve til Bornholm, der står over for en større genåbning, hvor de liberale erhverv må åbne, og alle elever komme tilbage til skolen.

- Jeg må indrømme, at jeg er lidt misundelig på bornholmerne. Jeg er selvfølgelig glad på deres vegne, men jeg havde håbet, at det her ville ske på Læsø, så jeg er skuffet, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Læsø-borgmesteren mener, at hans borgere har gjort sig fortjent til en større genåbning. Foto: Hans Ravn/Ritzau Scanpix

Han mener for eksempel sagtens, at øens eneste skole ville kunne åbne uden problemer.

- Vi har en stor skole med få elever, så eleverne ville sagtens kunne holde afstand.

Han fortæller, at han godt kan forstå, at Bornholm bliver brugt som et genåbningsforsøg.

- Men jeg er ikke sikker på, at mine borgere kan forstå og acceptere det her, når de har været så forsigtige i godt og vel et år nu.

- Jeg synes, at vi havde fortjent en genåbning. Jeg ville rigtig gerne give mine borgere mulighed for at komme til frisøren, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hård besked

For en af øens to frisører, Bente Christiansen, der ejer Salon Bente, var onsdagens nyhed om, at hun ikke kan få lov til at åbne, svær at sluge.

- Jeg havde det rigtig skidt med det. Jeg var næsten sikker på, at vi ville få lov til at åbne, så jeg blev godt nok skuffet, siger hun.

Hendes salon har nu været lukket siden 21. december, og hun fortæller, at hun i de 40 år, hun har haft salonen, aldrig har været væk fra sine kunder så længe.

- Jeg savner mine kunder, og de savner mig. Jeg tror, at jeg lige kan klare den økonomisk, men der skal snart ske noget, for udgifterne er der stadig.

Bente Christiansen har svært ved at se logikken i, at hun fortsat skal holde lukket.

- Når vi nu nærmest ingen smitte har, forstår jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan få lov til at åbne. Vi kan jo virkelig styre det her. Jeg kan lukke en ind ad gangen og bruge mundbind og håndsprit, siger hun.

Tålmodighed

Skoleleder på Læsø Skole, der er øens eneste, Anne-Mette Reeckmann, er også træt af, at skolen ikke kan åbne helt.

- Man kan spørge sig selv, om det giver mening, når vi har så lav smitte, siger hun.

- På den anden side har jeg også forståelse for, at der er ikke skal ret meget til, før mange bliver smittet med den nye variant.

Læsø Skole har 126 elever, så skolelederen mener, at det er muligt for de forskellige klasser at holde god afstand i frikvartererne, når de en dag kan vende tilbage.

- Det her er vilkårene nu, så vi må være tålmodige, siger hun.