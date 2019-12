Skuffet over kendt bilmærke: - Jeg blev ret ked af det

Læs Fords svar i bunden af artiklen

Tredje søndag i advent blev dagen, hvor Ford ødelagde julehyggen for seksårige Vilas Faurfelt og en række andre danske børn.

I et stort opsat reklamefremstød har Ford nemlig inviteret børn, der har købt Tinkas julekalender til at komme hen i den lokale butik og få en nissehue magen til den, som Tinka har på i julekalenderen. Men Ford har tilsyneladende ikke tænkt på, at det kan koste dyrt hos børnefamilierne, når der spares på antallet af indkøbte huer.

For en lang række familier er gået forgæves. Blandt dem er 6-årige Vilas Faurfelt, der af sine forældre har fået lov at tale med Ekstra Bladet om sine oplevelser med Ford. Og den unge mand lægger ikke skjul på, hvordan han reagerede, da det gik op for ham, at der ikke var flere huer:

- Jeg blev ret ked af det indeni.

- Den skulle have været på hovedet, og så skulle jeg have vist den til mine venner, men så var den bare udsolgt, siger han.

Og Vilas Faurfelt får opbakning af adskillige andre på Ford Danmarks facebook-side.

Som eksempelvis Heidi Larsen formulerer det:

'I denne søde juletid, hvor alle børn glæder sig til jul, og samler Tinka kort og venter i spænding på og finde det specielle kort som kan udløse en nissehue, så er det virkelig skuffende at når kortet så endelig kommer i en af pakkerne og man kører til en forhandler for og læse et skilt i vinduet alle Tinka huer er udleveret, så blir den søde juletid sgu ligesom ødelagt, og man får et skuffet barn.'

Ondt i hjertet

Dennis Nielsen supplerer i en anden kommentar:

'Vi står i den samme situation, som flere andre, vi har en datter på 4 år der havde glædet sig til at få en nissehue for sit Tinka kort. Det gør ondt i hjertet at se sin datter så ked af det. Er det på nogen måde muligt at få byttet det kort til en Nissehue? Så ville i gøre en 4 årig meget glad.'

Man skulle ellers tro, at Ford Danmark havde lært at tænke sig om. Situationen var nemlig den samme for to år siden - ja, det har selskabet endda selv forklaret i den pressemeddelse, der blev sendt ud for at lokke børnefamilierne til butikkerne:

'Muligheden for at få en nissehue magen til Tinkas blev en bragende succes i 2017 – og i år vil hittet både blive gentaget og udvidet.'

'Tilbage i 2017 kom succesen med Tinkas nissehue bag på Ford, som løb tør for nissehuerne før jul. Samarbejdet resultererede i lange køer hos landets Ford-forhandlere, hvor besøgstallet satte rekord.'

'Ford har en forventning om, at kampen om Tinkas nissehue igen bliver det helt store tilløbsstykke hos Ford-forhandlere landet over i december og opfordrer alle Tinka-fans til ikke at vente for længe, hvis man vil sikre sig den berømte nissehue.'