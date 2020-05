Skuffet over radio

Radio LOUD har ikke haft det let, siden de i efteråret vandt DAB-udbuddet over Radio24syv.

Forårets ilddåb blev hård, da de første målinger af LOUDs lyttertal i april viste, at der faktisk var så få, der lyttede med, at det slet ikke kunne måles.

Det fik Jens Rohde til at sende nogle spørgsmål til kulturminister Joy Mogensen, som der her godt en måned efter er kommet svar på. Nu overvejer hun, om det hele ikke kunne have været gjort lidt 'klogere.'

'Jeg håber, at Radio Loud er i stand til at få fodfæste blandt lytterne. Men jeg vil samtidig sige, at jeg er skuffet over de lave lyttertal, som Radio Loud har præsteret indtil nu, lyder Mogensens overvejelser.

'Endelig vil jeg sige, at hele processen omkring udbuddet og tildelingen af sendetilladelsen til Radio Loud giver mig anledning til at overveje, om vi fra politisk hold kan gøre det klogere fremadrettet,' fortsætter hun i svaret til Folketinget.

Har ikke fået fat i de unge

En af Radio LOUDS store kæpheste var, at der skulle laves mere radio til unge.

Desværre har det vist sig, at selvom der siden de første to uger er kommet lidt flere lyttere til, har ingen været i den ønskede målgruppe af folk mellem 15 og 32 år.

Men målgruppen er også særlig vanskelig, mener Joy Mogensen blandt andet, at man skal huske at tage med i betragtningerne.

'Radio Louds lyttertal viser, at det er svært at starte en helt ny radiokanal op, og at det tager tid at opbygge et kendskab blandt lytterne. Ikke mindst når kanalen ikke sender på FM-båndet, som TV2 Radio og Radio24syv gjorde, og som Radio4 gør'.

'Dertil kommer, at Radio Louds målgruppe – de unge – er en målgruppe, der er svær at nå, samt at Radio Loud begyndte at sende under vanskelige vilkår pga. Coronasituationen.'

Alt i alt kunne der nok ikke have været flere ting, der gik i mod det nyfødte radioprojekt, end hvad tilfældet har været i år.

LOUDs sejr over Radio24syv i efteråret var genstand for bred forargelse og utilfredshed, og måden Radio- og tv-nævnet regnede sig frem til vinderen blev også udsat for heftig kritik.

Blandt andet her i Ekstra Bladet, hvor professor i statistik på Københavns Universitet Susanne Ditlevsen kaldte det for 'sjusk og dårlig matematik'. Radio24syv ville længe lægge sag an, men opgav grundet pengemangel i april.

LOUDs sendetilladelse gælder de næste fire år med statsstøtte på 65 millioner årligt.

Direktør for Radio LOUD Ann Lykke Davidsen ses her smilende på åbningsdagen 1. april. Der har ikke været meget at smile over siden. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

