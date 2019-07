Skulle have 'en enkel' bajer: Fløj til Ibiza og festede i 27 timer

En enkelt øl udviklede sig til en fest, der varede i over et døgn

Hvad der ellers skulle have været en stille aften, udviklede sig til noget af et eventyr.

Det britiske makkerpar Ross Tyson og Callum Cook mødtes forrige weekend for at drikke en enkel bajer ved deres stamværtshus, som ligger i den lille by Cleethorpes.

Men så tog drengene en drastisk beslutning. De fløj nemlig til Ibiza.

Den historie bringer flere britiske medier, heriblandt The Sun og lokalmediet Grimsby Telegraph.

De to unge mænd fik nye venner, da de festede på Ibiza. Foto: Privatfoto

Da de to unge mænd nød en par kolde bajere på værtshuset, så 21-årige Ross Tyson et Instagram-opslag om vilde fester på den legendariske spanske ferieø Ibiza.

Til lokalmediet fortæller Ross Tyson, at han derefter kiggede på sin ven, hvorefter han sagde:

- Skal vi gøre det?

Og det blev de hurtigt enige om. De købte fluks flybilletterne og rejste kun i det tøj, som de havde på.

Sprut og fest

Efter at have fløjet 1600 kilometer landede de unge mænd på Ibiza. De havde slet ikke sovet på turen.

- Jeg prøvede ihærdigt at sove, men jeg havde så meget adrenalin i kroppen, at det var fuldstændigt umuligt, fortæller Ross.

Ross Tyson og Callum Cook bookede sig ind på et billigt hotel, og derefter gik turen mod nærmeste supermarked for at købe sprut, så de var klar til fest.

Pludselig kunne 21-årige Ross Tyson mærke sin mobil vibrere. Det var hans mor, som prøvede at få fat på ham.

- Jeg havde ingen idé om, hvordan min mor ville reagere, fortæller han.

Ifølge den unge mand kom det fuldstændig bag på moderen.

- Hvad fanden har du gang i? Hvem er du sammen med? Hvornår er du tilbage? Skulle moderen angiveligt have råbt i telefonen.

Han forklarede sin mor, at de havde taget en spontan beslutning, og at de var i god behold.

Der gik hele 27 timer, før at drengene krøb til køjs og fik sovet rusen ud.

De to unge mænd befinder sig nu tilbage på deres hjemby. Ross Tysons mor har også tilgivet ham.