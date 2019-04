Skulle have haft første dag på nyt job: Sympatiserer med DSB-ansatte

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ved indgangene til Hovedbanegården står to kvinder og deler flyers ud: 'Ingen tillidsfolk - ingen tog', står der sort på hvidt, mens de i ekspresfart siger til passagererne:

- Der kører ingen tog i dag.

Fredag kunne Ekstra Bladet afsløre, at togpersonalet mandag ville lamme togtrafikken. Som sagt så gjort: Ingen tog eller S-tog i Østdanmark.

DSB: Al togdrift i Østdanmark indstilles

Inden for står 30-årige Agnar Strunk fra København. Han skulle have haft sin første arbejdsdag på nyt job i dag. Det kommer han for sent til, ja, faktisk kommer hans nye chef og henter ham, fordi togene står stille. Alligevel er der opbakning til de ansatte:

Agnar Strunk har første dag på sit nye arbejde. Han starter med at komme for sent på grund af togstrejken. Foto: Kenneth Meyer

- Det er helt grotesk, at de ikke har nogen tillidsfolk. Det er fint, at de strejker, det havde jeg også gjort, hvis jeg havde været i deres sted, siger han.

Ikke optimalt

Omend frustrationen kommer lige efter:

- Det er ikke en optimal første dag på et nyt arbejde, konstaterer han.

Mia Skifte kan se frem til at komme hjem klokken 15. Hun stod på Hovedbanegården klokken syv mandag morgen. Foto: Kenneth Meyer

Inden for står folk med deres telefoner og forsøger at finde alternativer til de manglende togafgange. 22-årige Mia Skifte er en af dem. Hun skulle egentlig hjem til Helsingør, men der er ikke nogen tog. Hun har ringet rundt for at høre, om der er nogen med bil, der kan hjælpe hende:

- Lige nu ser det ud til, at jeg kan komme hjem klokken 15. Jeg synes, at de skal tage sig sammen. Det kan godt være, at de er uenige med ledelsen, men de rammer alle os andre, når de strejker, siger hun.

Sukru Gursoy venter på, at hans kollega kommer med en bil. Foto: Kenneth Meyer

46-årige Sukru Gursoy har fundet et lift. Sammen med en kollega skal han til Aarhus og arbejde i dag. Kollegaen er smuttet hjem for at hente en bil.

- Ledelsen må være klar over, at hvis problemer får lov at ulme, så sker sådan noget her. De burde få løst tingene, siger han.

Generelt har han ingen klager. Og dog: informationen er for dårlig, synes han. Det er der flere, som giver ham ret i. To DSB-folk står under uret og forsøger at besvare spørgsmålet: Hvordan kommer jeg videre? De har ingen svar. Der er ingen tog.

Denne flyer bliver lige nu delt ud foran hovedbanegården. Foto: Privat

DSB bestrider, at der ikke er plads til tillidsfolk i DSB. 28. marts sendte DSB således et brev til Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund, hvori det lyder:

'For så vidt angår spørgsmålet om tillidsrepræsentanter efter 1. april 2019, så skal vi under henvisning til vores drøftelse i efteråret 2018 gøre opmærksom på, at overgangen til de nye tillidsrepræsentantregler, netop blev udskudt til den 1. april 2019 efter ønske fra Dansk Jernbaneforbund, idet forbundet skulle have den fornødne tid til at komme på plads med nye valg af tillidsrepræsentanter. Vi skal derfor foreslå, at parterne aftaler at følge den nye TR-aftale, der er forhandlet parterne imellem, og at Dansk Jernbaneforbund inden 1. april 2019 meddeler DSB(...), hvilke tillidsrepræsentanter, der er valgt som tillidsrepæsentant i DSB efter denne aftale.'

Poul Gemzøe-Enemark, underdirektør i DSB, sagde fredag, at parterne er blevet enige om, at det ville være passende med 41 tillidsfolk. Desuden supplerer han brevet:

- Enten må de bero på en misforståelse, eller også informerer de mod bedrevidende.