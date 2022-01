Skulle købe kakaomælk - så vandt han en million

Amerikanske Dennis Willoughby skulle egentlig bare et hurtigt smut i sin lokale 7-Eleven for at købe kakaomælk til sine børn.

I butikken besluttede han sig for at købe et skrabelod, og det viste sig et være en rigtig god beslutning.

Willoughby skrab sig nemlig til en gevinst på en million dollars, hvilket rundt regnet svarer til seks en halv million danske kroner.

Det skriver CNN.

Ufattelig heldig

Ifølge Virginia Lottery, som står bag skrabeloddet, er chancen for at vinde en sådan gevinst en ud af 1.632.000.

Den heldige far kunne vælge, om han ville have hele millionen i årlige udbetalinger over 30 år - eller om han ville have en enkelt udbetaling, hvor han så i stedet ville få ubetalt 640.205 dollars før skat.

Dennis Willoughby valgte den sidste mulighed, og gevinsten ender derfor med at være på omkring 4,2 millioner danske kroner.